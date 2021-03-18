«Нам просто не нравится красивое. Мы все время выбираем псевдо» — экс-главред Vogue.ru ставит диагноз русской визуальности

Ты совсем недавно начала снимать и за год стала одним из самых модных фотографов — как так?

Мне всегда очень нравилось фотографировать, но катастрофически не хватало времени. Как-то после недели моды в Париже Наташа Туровникова (московский дизайнер и ди-джей — Прим. ред.) попросила меня сделать с ней съемку в Нормандии — ее забукированный фотограф не смог прилететь. Я взяла свою старую пленочную мыльницу Yashica, и у нас получилась очень хорошая история. В прошлом ноябре мы сидели с Наташей Гольденберг (на тот момент креативный директор ЦУМа. — Прим. ред.), и она вдруг спросила: «Снимешь со мной лукбук?» Ну я и сняла. Так все и понеслось. Теперь у меня пленочный фотоаппарат Сontax, он дает более четкую картину, менее артовую. Широкоформатные камеры, например, Mamiya, мне не очень.

Снимаешь исключительно на пленку?

Да, ничего не дублирую на цифру, не хочу даже тратить на это время. Многим кажется, что я делаю чистую картинку, но на самом деле, мне нравятся более насыщенные истории. Обожаю снимать на локациях: лукбук первой капсульной мужской коллекции весна-лето 2021 для WOS brand снят на фоне панелек Северного Чертанова. Сейчас я занимаюсь разработкой визуала для бутиков Babochka и часто снимаю в Петербурге.

Не жалеешь о том, что сменила позицию главреда сайта важнейшего журнала о моде на фриланс-фотографию?

Не то чтобы я выбирала. Vogue — такой журнал, из которого не уходят сами, меня уволили. Но это и хорошо: последние года два было по-настоящему скучно, я уперлась в свой потолок. Русский глянец очень традиционен. Он не плох, просто старомоден. Чтобы в нем все кардинально поменялось и стало актуальным, надо как в «Догвилле»: «Всех расстрелять, город сжечь!».