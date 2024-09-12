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Вещи

Sweater weather: выбрали 50 классных свитеров

Не обольщаемся четвертым месяцем лета и освобождаем место в шкафу для свитеров. Собрали 50 самых лучших, которые и согреют, и развеселят, и тренды сезона отработают — от пушистомании до flowercore и панк-шика. 

Chanel, TSUM Collect, 184 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 184 000 руб.

Avant Toi, Кашемир и Шелк, 162 607 руб.

Avant Toi, Кашемир и Шелк, 162 607 руб.

Gucci, TSUM Collect, 140 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 140 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 99 500 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 99 500 руб.

The Row, TSUM Collect, 91 350 руб.

The Row, TSUM Collect, 91 350 руб.

Coperni, Golden Line, 67 500 руб.

Coperni, Golden Line, 67 500 руб.

Dondup, ДЛТ, 57 350 руб.

Dondup, ДЛТ, 57 350 руб.

What If, Кенгуру, 48 000 руб.

What If, Кенгуру, 48 000 руб.

Yuliawave, 47 000 руб.

Yuliawave, 47 000 руб.

Lyna Plus, 45 000 руб.

Lyna Plus, 45 000 руб.

Joshua Sanders, ДЛТ, 42 750 руб.

Joshua Sanders, ДЛТ, 42 750 руб.

Lesyanebo, 42 000 руб.

Lesyanebo, 42 000 руб.

Iro, 39 900 руб.

Iro, 39 900 руб.

Самые дофаминовые (и модные) свитеры сезона — пушистые и будто сделанные из мишуры. Мэтчим сверкающий свитер Chanel c новогодними сабо Dries Van Noten из коллекции FW'24, а изумрудный Gapanovich (ручная работа!) с трендовыми свиферами. Их главные конкуренты — джемперы в духе горнолыжных курортов (показали Ulla Johnson, Bode и Bora Aksu). За самыми теплыми идем в гости к Howlin (сочинили узоры в виде слоников и рыбок), SAMB (образцовый oversize рук стилиста Ксюши Смо) и Monochrome (сделали огромное ретро-поло). Не скрываем чувств вслед за восходящей звездой стайлинга Кариной Крапивой (признается футболкой в любви Нью-Йорку, а мы — свитером Joshua Sanders картофелю фри). 

Vereja, 37 200 руб.

Vereja, 37 200 руб.

Tara Jarmon, 35 900 руб.

Tara Jarmon, 35 900 руб.

Howlin, Peak, 33 950 руб.

Howlin, Peak, 33 950 руб.

SAMB, Selected, 32 000 руб.

SAMB, Selected, 32 000 руб.

Principe di Bologna, No One, 31 490 руб.

Principe di Bologna, No One, 31 490 руб.

Free Age, 29 200 руб.

Free Age, 29 200 руб.

Namelazz, 28 900 руб.

Namelazz, 28 900 руб.

Sorelle Era, 27 200 руб.

Sorelle Era, 27 200 руб.

Choux, 25 980 руб.

Choux, 25 980 руб.

Monochrome, 25 500 руб.

Monochrome, 25 500 руб.

Gapanovich, 25 000 руб.

Gapanovich, 25 000 руб.

Pervert, 24 000 руб.

Pervert, 24 000 руб.

Rooth, 21 000 руб.

Rooth, 21 000 руб.

2Mood, 19 980 руб.

2Mood, 19 980 руб.

Главные вязальщики-садовники — Vereja (Игорь Андреев перенес на свитер подсолнухи Ван Гога), Mirstores (украсили фисташковый джемпер объемными бутонами) и Choux (I can buy myself flowers!). Собираемся на закрытие выставки «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века» в Манеже (завтра — последний день!) и запасаемся арт+фэшн-свитерами от петербуржцев Ugly Sweater Club (воплощают любые вязаные фантазии!). В вихре модного авангарда не забываем про необходимый casual — лучшие нашли у Ushatava (а по мнению Нино Шаматавы — идеальные!), 12Storeez (свитер 2в1 — шерстяная водолазка плюс капор) и у локалов Gate31 — миксуем с ультрамодным кейпом и многоярусным обвесом (по примеру фэшн-редактора Леандры Медин). 

Annuko, 19 900 руб.

Annuko, 19 900 руб.

Elena Miro, 19 900 руб.

Elena Miro, 19 900 руб.

Ugly Sweater Club, 19 200 руб.

Ugly Sweater Club, 19 200 руб.

Mirstores, 18 990 руб.

Mirstores, 18 990 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

Gerald Darel, 17 950 руб.

Gerald Darel, 17 950 руб.

To be blossom, 16 990 руб.

To be blossom, 16 990 руб.

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 16 550 руб.

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 16 550 руб.

Ushatava, 16 500 руб.

Ushatava, 16 500 руб.

P.P.S., 15 000 руб.

P.P.S., 15 000 руб.

Gate31, 13 990 руб.

Gate31, 13 990 руб.

May of May, 12 800 руб.

May of May, 12 800 руб.

Ina Vokich, 9 800 руб.

Ina Vokich, 9 800 руб.

Eleganzza, 7 300 руб.

Eleganzza, 7 300 руб.

Aim Clo, 6 450 руб.

Aim Clo, 6 450 руб.

Lime, 4 999 руб.

Lime, 4 999 руб.

Разбавляем черно-серую маскулинную классику кидкорными свитерами Ugly Sweater Club и флористическими President's (роза — главный цветок сезона!). Встраиваемся в рейв-эстетику с граффити-джемперами R13 и P.P.S. В офисный дресс-код забираем канцелярский nobody.solutions (не даст расклеиться во время утренних совещаний), а в разгар матчей Премьер-Лиги болеем за петербургский «Зенит» в свитере «Питерского щита» (заколлабились с футбольным клубом). 

Celine, TSUM Collect, 110 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 110 000 руб.

Marni, ДЛТ, 94 900 руб.

Marni, ДЛТ, 94 900 руб.

R13, ДЛТ, 68 300 руб.

R13, ДЛТ, 68 300 руб.

Canali, Bronka Fashion, 38 000 руб.

Canali, Bronka Fashion, 38 000 руб.

Ugly Sweater Club, 24 500 руб.

Ugly Sweater Club, 24 500 руб.

Boggi Milano, 21 900 руб.

Boggi Milano, 21 900 руб.

President's, Peak, 17 380 руб.

President's, Peak, 17 380 руб.

Ushatava, 16 500 руб.

Ushatava, 16 500 руб.

P.P.S., 15 000 руб.

P.P.S., 15 000 руб.

nobody.solutions, 12 700 руб.

nobody.solutions, 12 700 руб.

Зенит х Питерский Щит, 4 325 руб.

Зенит х Питерский Щит, 4 325 руб.

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