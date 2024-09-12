Sweater weather: выбрали 50 классных свитеров

Не обольщаемся четвертым месяцем лета и освобождаем место в шкафу для свитеров. Собрали 50 самых лучших, которые и согреют, и развеселят, и тренды сезона отработают — от пушистомании до flowercore и панк-шика.
Самые дофаминовые (и модные) свитеры сезона — пушистые и будто сделанные из мишуры. Мэтчим сверкающий свитер Chanel c новогодними сабо Dries Van Noten из коллекции FW'24, а изумрудный Gapanovich (ручная работа!) с трендовыми свиферами. Их главные конкуренты — джемперы в духе горнолыжных курортов (показали Ulla Johnson, Bode и Bora Aksu). За самыми теплыми идем в гости к Howlin (сочинили узоры в виде слоников и рыбок), SAMB (образцовый oversize рук стилиста Ксюши Смо) и Monochrome (сделали огромное ретро-поло). Не скрываем чувств вслед за восходящей звездой стайлинга Кариной Крапивой (признается футболкой в любви Нью-Йорку, а мы — свитером Joshua Sanders картофелю фри).
Главные вязальщики-садовники — Vereja (Игорь Андреев перенес на свитер подсолнухи Ван Гога), Mirstores (украсили фисташковый джемпер объемными бутонами) и Choux (I can buy myself flowers!). Собираемся на закрытие выставки «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века» в Манеже (завтра — последний день!) и запасаемся арт+фэшн-свитерами от петербуржцев Ugly Sweater Club (воплощают любые вязаные фантазии!). В вихре модного авангарда не забываем про необходимый casual — лучшие нашли у Ushatava (а по мнению Нино Шаматавы — идеальные!), 12Storeez (свитер 2в1 — шерстяная водолазка плюс капор) и у локалов Gate31 — миксуем с ультрамодным кейпом и многоярусным обвесом (по примеру фэшн-редактора Леандры Медин).
Разбавляем черно-серую маскулинную классику кидкорными свитерами Ugly Sweater Club и флористическими President's (роза — главный цветок сезона!). Встраиваемся в рейв-эстетику с граффити-джемперами R13 и P.P.S. В офисный дресс-код забираем канцелярский nobody.solutions (не даст расклеиться во время утренних совещаний), а в разгар матчей Премьер-Лиги болеем за петербургский «Зенит» в свитере «Питерского щита» (заколлабились с футбольным клубом).
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