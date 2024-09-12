Sweater weather: выбрали 50 классных свитеров

Самые дофаминовые (и модные) свитеры сезона — пушистые и будто сделанные из мишуры. Мэтчим сверкающий свитер Chanel c новогодними сабо Dries Van Noten из коллекции FW'24, а изумрудный Gapanovich (ручная работа!) с трендовыми свиферами. Их главные конкуренты — джемперы в духе горнолыжных курортов (показали Ulla Johnson, Bode и Bora Aksu). За самыми теплыми идем в гости к Howlin (сочинили узоры в виде слоников и рыбок), SAMB (образцовый oversize рук стилиста Ксюши Смо) и Monochrome (сделали огромное ретро-поло). Не скрываем чувств вслед за восходящей звездой стайлинга Кариной Крапивой (признается футболкой в любви Нью-Йорку, а мы — свитером Joshua Sanders картофелю фри).