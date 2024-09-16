Нашли 40 лучших кожаных курток и пиджаков

Звание it-жакета сезона присуждаем замшевому пиджаку в оттенках от песочного до шоколадного (попал в список мастхэвов после показа Miu Miu FW'24). Примеряем образцовые Rockabi и 2Mood (точь-в-точь как те, что показала Миучча) в сочетании с яркими колготками и ugly-перчатками (фэшн-криминал!). Их главные конкуренты — маскулинные прямые пиджаки в духе The Row. За такими отправляемся к Giuseppe di Morabito (с эффектом ржавчины), Izeta (сочинили пиджак в лаковой коже) и Gerald Darel.

Стефано Галличи в Ann Demeulemeester помимо классических черных показал пиджаки в цвете бургунди (главный оттенок сезона!) — похожие есть у нас дома — двубортный приталенный 12Storeez и классический Bats.