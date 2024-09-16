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Нашли 40 лучших кожаных курток и пиджаков

Смотрим показы и фиксируем отказ от косух в пользу кожаных бомберов Khaite, мотокурток Knwls и приталенных жакетов в духе нулевых Marine Serre. По этому поводу собрали 40 самых модных айтемов из кожи и замши — от grandpa-парок (Каневский style!) до крокодильих курток (эквивалент — однушка в Парглово). 

Hermes, TSUM Collect, 6 500 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 6 500 000 руб.

Gucci, Strogo Vintage, 680 000 руб.

Gucci, Strogo Vintage, 680 000 руб.

Balenciaga, Oskelly, 620 392 руб.

Balenciaga, Oskelly, 620 392 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 530 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 530 000 руб.

Enfants Riches Deprimes, Daynight, 510 664 руб.

Enfants Riches Deprimes, Daynight, 510 664 руб.

Prada, TSUM Collect, 376 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 376 000 руб.

Meowshka, цена по запросу

Meowshka, цена по запросу

Christian Dior, TSUM Collect, 280 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 280 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 259 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 259 000 руб.

Agreeg, 230 000 руб.

Agreeg, 230 000 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 210 000 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 210 000 руб.

Звание it-жакета сезона присуждаем замшевому пиджаку в оттенках от песочного до шоколадного (попал в список мастхэвов после показа Miu Miu FW'24). Примеряем образцовые Rockabi и 2Mood (точь-в-точь как те, что показала Миучча) в сочетании с яркими колготками и ugly-перчатками (фэшн-криминал!). Их главные конкуренты — маскулинные прямые пиджаки в духе The Row. За такими отправляемся к Giuseppe di Morabito (с эффектом ржавчины), Izeta (сочинили пиджак в лаковой коже) и Gerald Darel. 

Стефано Галличи в Ann Demeulemeester помимо классических черных показал пиджаки в цвете бургунди (главный оттенок сезона!) — похожие есть у нас дома — двубортный приталенный 12Storeez и классический Bats. 

Walk of Shame, 200 000 руб.

Walk of Shame, 200 000 руб.

Pervert, 180 000 руб.

Pervert, 180 000 руб.

Maslov, ДЛТ, 176 000 руб.

Maslov, ДЛТ, 176 000 руб.

Izeta, 176 000 руб.

Izeta, 176 000 руб.

Yuliawave, 175 000 руб.

Yuliawave, 175 000 руб.

Lesyanebo, 156 000 руб.

Lesyanebo, 156 000 руб.

Autentiments, 150 000 руб.

Autentiments, 150 000 руб.

12Storeez, 145 000 руб.

12Storeez, 145 000 руб.

White Lily, 140 000 руб.

White Lily, 140 000 руб.

Bats, 130 000 руб.

Bats, 130 000 руб.

Rockabi, 115 000 руб.

Rockabi, 115 000 руб.

Меняем байкерские косухи на grandpa-парки и массивные бомберы. Самые классные ретро-куртки нашлись у Lesyanebo, а кожаные бомберы — у Balenciaga (прямиком с подиума), Red September и Choux (вполне мог бы оказаться в костюмерной сериала «Комбинация»). Фиксируем стайлинг-прием с показа Burberry — объемная кожанка с акцентными плечами и туго затянутым поясом. Повторяем трюк с замшевой косухой Pervert и курткой с отложным воротником 404 Not Found. В вихре фэшн-экспериментов не забываем про классику — проповедуем quiet luxury в лаконичных кожанках Agreeg и Hermes (вам однушку в новостройке в Парглово или винтажную крокодиловую куртку?). 

404 Not Found, 95 000 руб.

404 Not Found, 95 000 руб.

Pence, ДЛТ, 89 250 руб.

Pence, ДЛТ, 89 250 руб.

2Mood, 79 980 руб.

2Mood, 79 980 руб.

Ploomle, Кенгуру, 74 000 руб.

Ploomle, Кенгуру, 74 000 руб.

Red September, 70 000 руб.

Red September, 70 000 руб.

Dondup, No One, 66 290 руб.

Dondup, No One, 66 290 руб.

Choux, 65 980 руб.

Choux, 65 980 руб.

Gerald Darel, 63 900 руб.

Gerald Darel, 63 900 руб.

Lime, 39 999 руб.

Lime, 39 999 руб.

Alina Zhara, 25 000 руб.

Alina Zhara, 25 000 руб.

Пока погода не определилась — она больше лето или все-таки осень — выгуливаем укороченные жакеты в стиле 60-х (по примеру Celine). Носим алый из новой коллекции Lime и как куртку на прогулках по Новой Голландии (не забываем заглянуть в Tel Aviv by Saviv за шавермой и эталонным хумусом), и как жакет на кинопоказах Ohaus. Пополняем зверинец (в поддержку к леопардам и зебрам) питонами Gucci (рук Тома Форда!) и Prada (с кокеткорным бантиком). 

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 1 205 000 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 1 205 000 руб.

Prada, Oskelly, 492 780 руб.

Prada, Oskelly, 492 780 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 285 000 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 285 000 руб.

12Storeez, 175 000 руб.

12Storeez, 175 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 150 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 150 000 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 135 990 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 135 990 руб.

Helmut Lang, Golden Line, 132 800 руб.

Helmut Lang, Golden Line, 132 800 руб.

Red September, 110 000 руб.

Red September, 110 000 руб.

Раздаем мощный grandpacore в легендарной бобочке Каневского Red September (миксуем с рубашками с самыми острыми воротничками!). За порцией brat green отправляемся на Oskelly (дожидается кислотная куртка Prada). Лихачим (не на дороге, а в жизни) в мотокуртке Andersson Bell, а для совещаний (тоже лихих!) оставляем джентельменские пиджаки 12Storeez (из шоколадной замши) и Gucci.

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