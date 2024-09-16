Нашли 40 лучших кожаных курток и пиджаков

Смотрим показы и фиксируем отказ от косух в пользу кожаных бомберов Khaite, мотокурток Knwls и приталенных жакетов в духе нулевых Marine Serre. По этому поводу собрали 40 самых модных айтемов из кожи и замши — от grandpa-парок (Каневский style!) до крокодильих курток (эквивалент — однушка в Парглово).
Звание it-жакета сезона присуждаем замшевому пиджаку в оттенках от песочного до шоколадного (попал в список мастхэвов после показа Miu Miu FW'24). Примеряем образцовые Rockabi и 2Mood (точь-в-точь как те, что показала Миучча) в сочетании с яркими колготками и ugly-перчатками (фэшн-криминал!). Их главные конкуренты — маскулинные прямые пиджаки в духе The Row. За такими отправляемся к Giuseppe di Morabito (с эффектом ржавчины), Izeta (сочинили пиджак в лаковой коже) и Gerald Darel.
Стефано Галличи в Ann Demeulemeester помимо классических черных показал пиджаки в цвете бургунди (главный оттенок сезона!) — похожие есть у нас дома — двубортный приталенный 12Storeez и классический Bats.
Меняем байкерские косухи на grandpa-парки и массивные бомберы. Самые классные ретро-куртки нашлись у Lesyanebo, а кожаные бомберы — у Balenciaga (прямиком с подиума), Red September и Choux (вполне мог бы оказаться в костюмерной сериала «Комбинация»). Фиксируем стайлинг-прием с показа Burberry — объемная кожанка с акцентными плечами и туго затянутым поясом. Повторяем трюк с замшевой косухой Pervert и курткой с отложным воротником 404 Not Found. В вихре фэшн-экспериментов не забываем про классику — проповедуем quiet luxury в лаконичных кожанках Agreeg и Hermes (вам однушку в новостройке в Парглово или винтажную крокодиловую куртку?).
Пока погода не определилась — она больше лето или все-таки осень — выгуливаем укороченные жакеты в стиле 60-х (по примеру Celine). Носим алый из новой коллекции Lime и как куртку на прогулках по Новой Голландии (не забываем заглянуть в Tel Aviv by Saviv за шавермой и эталонным хумусом), и как жакет на кинопоказах Ohaus. Пополняем зверинец (в поддержку к леопардам и зебрам) питонами Gucci (рук Тома Форда!) и Prada (с кокеткорным бантиком).
Раздаем мощный grandpacore в легендарной бобочке Каневского Red September (миксуем с рубашками с самыми острыми воротничками!). За порцией brat green отправляемся на Oskelly (дожидается кислотная куртка Prada). Лихачим (не на дороге, а в жизни) в мотокуртке Andersson Bell, а для совещаний (тоже лихих!) оставляем джентельменские пиджаки 12Storeez (из шоколадной замши) и Gucci.
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