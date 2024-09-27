Ретро-кружево, шляпы-мантии и Каневский-кор: модный дайджест

Провожаем первый месяц осени в мраморном бомбере Red September, кутюрной шубе Atelier Biser, трендовом кейпе Lime и другие фэшн-новинках недели.
Gate31
Петербургские профи базового гардероба GATE31 во главе с Денисом Шевченко выводят битву между стритвиром и офискором на новый уровень: в новом осеннем кампейне предлагают переодеться из бесформенных спортивок в точеные жакеты даже на борту самолета. Помимо авиаперелета, фирменный бомбер «Севилья» (носят Виктория Толстоганова и Саша Бортич!), монохромная рубашка с планками на рукавах и прямолинейная юбка макси из костюмной ткани (тренд!) запросто пригодятся на земле: и в опенспейсе, и на завтрашней премьере «Маршрутов» на Новой сцене Александринского театра!
Atelier Biser
Петербургская кутюрье-феномен Ксения Подвальная обратилась к фэшн-кодам сценического костюма — отсюда гротескные кринолины, сложносочиненные боди-коконы, градиентные платья в драпировках и пушистые шляпы-мантии, которые примерили супермодели Анна Селезнева и Женя Катава (легенды 2010-х!). Как и в предыдущие сезоны, над съемкой Atelier Biser работали виртуоз стайлинг-трюков Катя Табакова и фотограф-феномен Абдулла Артуев.
«Мы позволили себе пофантазировать на тему сложных конструкций и избыточного декора. Естественно, это одежда для очень особых случаев, но нам очень понравилось не ограничивать себя рамками носибельности и умеренности», — расссказала нам Ксения Подвальная.
Мечтаем увидеть петербургский кутюр на голливудских селебрити A-листа уже во время грядущего awards-season (в клиентках бренда — Бейонсе, Джей Ло, Кристина Агилера и Сьюки Уотерхаус!), а тем временем Atelier Biser планирует запуск ready-to-wear линейки.
Red September
Косплеим Леонида Каневского в той самой куртке Red September! Помимо суперкожанки, в осенней коллекции бренда много вельвета (мастхэв — бомбер в мраморном окрашивании с котовышивкой), денима (от мрачной парки до выбеленного джинсового комплекта из культовых переплетенных кос), сложносочиненных пиджаков и внушительных пуховиков (тоже в косах!). Главные цвета сезона по версии мастеров аутдор-оверсайза — серый, терракотовый и неоново-зеленый (brat-winter у нас дома!).
И да, спойлер: в следующей весенне-летней коллекции команда Red September планирует еще подробнее раскрыть тему кислотных оттенков, а также показать вещи в приталенных силуэтах.
Odor
Для новой коллекции Odor мастер бельевого кутюра Никита Калмыков взял винтажные кружева Ришелье вековой давности, а затем вручную окрасил черными пигментами — получились мрачные ажурные комплекты, украшенные антикварными викторианскими пуговицами из стекла (некоторые из них были сделаны на зеленоградском заводе Смальта).
«Несмотря на тщательную подготовку, неизвестно, какие жидкости воздействовали на эти ткани за свое почти вековое существование, поэтому оттенки черного получились разными: от глубокого, почти сливового, до холодного графитового», — рассказал Никита Калмыков.
Будем носить рубашки, брюки, белье и сложносочиненные юбки (кампейн снимал виртуоз арт+фэшн-фотографии Ян Югай!) в тотал-луке или вместе с полупрозрачными лонгсливами, в холода спрятав лук под плечистый кожаный стейтмент-плащ.
Lime
Хайлайты новой коллекции Lime Studio — шубы, жилеты и манишки из эко-меха (по примеру Оксаны Рим носим поверх маек, бэгги-джинсов и вельветовых двоек). Раздаем quiet luxury с осенне-зимней базой — трикотажной феминной тройкой (кардиган, топ и юбка с шерстью ангоры) и ультрамодным кейпом (тренд заверен Chloe и Khaite). Выгуливаем арт-жакеты со съемными палантинами и контрастным необработанным краем не только в офисах (уж слишком хороши), но и на выставке в ГЭС-2 (успеваем на Малевича до 27 октября). Заодно не забываем заглянуть в поп-ап Lime (не просто магазин, а архитектурный объект!) за эксклюзивным мерчем Lime x ГЭС-2 — футболки, худи, кепки и комбинезоны вдохновлены художественным минимализмом 60-70-х годов.
Love Republic
В главных ролях нового дропа фем-массмаркета Love Republic (не считая Сашу Лусс и берега Эгейского моря в объективе) — шубы из премиального эко-меха, макси-кардиганы из кашемира и шерстяные свитера, приталенные жакеты и юбки-карандаши из натуральной кожи. Не обошлось и без офискорных графитовых двоек, трикотажных водолазок и трендовых сумок (вам шоколадную из замши или лео-седло?). Команда с особым вниманием подходила к выбору материалов — кожа, шерсть и кашемир проверены суровым прибрежным ветром и Снежанной Георгиевой (кто требовательнее — вопрос открытый!).
Кашемир и Шелк
Для нового кампейна команда мультибрендового магазина «Кашемир и Шелк» прогулялась по Санкт-Петербургу. Лаконичные пальто Fabiana Filippi, функциональные жилеты и куртки Herno, костюмные жакеты и джемперы Peserico, минималистичные юбки и брюки Agnona появились на фоне знаковых локаций — от Витебского вокзала до Финского залива. Записываем стайлинг-трюки — миксуем шелковые брюки в оттенке металлик с объемным белым свитером, а на холода забираем эклектичное сочетание мега-джинсов, ретро-пальто и феминного белого жакета.
Amazing Red
Вслед за актером Владимиром Гарцуновым и моделями агентства Lumpen (стали героями новой съемки Amazing Red) примеряем худи, ретро-олимпийки и футболки из коллекций Puma, посвященных автоспорту. Лихачим (по жизни!) в одежде, обуви и аксессуарах Puma Mapf1, Puma Ferrari и Puma BMW — выстраиваемся в очередь в онлайн- и офлайн-магазины Amazing Red.
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