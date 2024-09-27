Ретро-кружево, шляпы-мантии и Каневский-кор: модный дайджест

Петербургская кутюрье-феномен Ксения Подвальная обратилась к фэшн-кодам сценического костюма — отсюда гротескные кринолины, сложносочиненные боди-коконы, градиентные платья в драпировках и пушистые шляпы-мантии, которые примерили супермодели Анна Селезнева и Женя Катава (легенды 2010-х!). Как и в предыдущие сезоны, над съемкой Atelier Biser работали виртуоз стайлинг-трюков Катя Табакова и фотограф-феномен Абдулла Артуев.



«Мы позволили себе пофантазировать на тему сложных конструкций и избыточного декора. Естественно, это одежда для очень особых случаев, но нам очень понравилось не ограничивать себя рамками носибельности и умеренности», — расссказала нам Ксения Подвальная.



Мечтаем увидеть петербургский кутюр на голливудских селебрити A-листа уже во время грядущего awards-season (в клиентках бренда — Бейонсе, Джей Ло, Кристина Агилера и Сьюки Уотерхаус!), а тем временем Atelier Biser планирует запуск ready-to-wear линейки.

