На Новой сцене Александринского театра покажут инклюзивный спектакль «Маршруты»

Экспериментальный саунд-док, как его окрестили создатели, исследует область социальной коммуникации и обращается к повседневным маршрутам, которым мы не придаем значение.
«Маршруты» — это инклюзивный спектакль о поиске взаимопонимания, созданный режиссером Татьяной Ра и драматургом Гулей Насыровой. Постановка предлагает зрителю взглянуть на обычные повседневные маршруты с новой стороны — не как на привычную рутину, но как на пространство для саморефлексии и исследования других. Саунд-док появился в 2021 году как итог инклюзивной лаборатории «Меняем культурную среду вместе: Театр», в рамках которой шестеро людей поделились своими привычными маршрутами, восемь из которых легли в основу постановки. Жанр «саунд-дока» здесь отмечен не случайно — каждая из зарисовок на разный манер озвучит звуковой ландшафт города. Здесь знакомый сюжеты и места: спальная «Глухарка» Богатырского проспекта, прогулки по паркам, жизнь в коммунальной квартире и вечный спутник — саундтрек Петербурга.
Увидеть результат лаборатории можно 28 сентября на Новой сцене Александринского театра. Вместе с соавторами и актерами — Марией Баевой, Бэллой Добычиной, Владом Паняевым, Галиной Кузьминой, Натальей Липиной, Галиной Мельник, Юлией Степановой, Денисом Золотаревым — создатели постановки исследует, как повседневные дела, простые разговоры и маршруты могут стать важным опытом для понимания себя и окружающих. Особое внимание в спектакле уделяется открытости и важности гуманистических принципов в обществе.
«Идея проста — если мы совпадем с вами по ритму, или по интонации, или по воспоминанию — будет созвучие», — комментирует режиссер Татьяна Ра.
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