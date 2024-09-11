На Новой сцене Александринского театра покажут инклюзивный спектакль «Маршруты»

Увидеть результат лаборатории можно 28 сентября на Новой сцене Александринского театра. Вместе с соавторами и актерами — Марией Баевой, Бэллой Добычиной, Владом Паняевым, Галиной Кузьминой, Натальей Липиной, Галиной Мельник, Юлией Степановой, Денисом Золотаревым — создатели постановки исследует, как повседневные дела, простые разговоры и маршруты могут стать важным опытом для понимания себя и окружающих. Особое внимание в спектакле уделяется открытости и важности гуманистических принципов в обществе.

«Идея проста — если мы совпадем с вами по ритму, или по интонации, или по воспоминанию — будет созвучие», — комментирует режиссер Татьяна Ра.

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