Роза Хайруллина сыграет в драме «Разговоры после» по пьесе французского драматурга Ясмин Реза в театре Ленсовета

«Разговоры после» — это то ли французская мелодрама, то ли чеховская комедия. В основе постановки пьеса «Разговоры после погребения», получившая премию Мольера и сделавшая Ясмин Реза живым классиком во Франции. Сюжет расскажет о родственниках, которые собираются вместе, оплакивая кончину отца семейства. Они учатся разговаривать и находить общее, признавать обиды и прощать, узнавать друг друга и показывать истинные чувства.