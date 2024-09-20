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Театр

Роза Хайруллина сыграет в драме «Разговоры после» по пьесе французского драматурга Ясмин Реза в театре Ленсовета

В апреле постановка режиссера Вадима Дубровицкого успела отгреметь в Москве, а в октябре гастролями «LA’Театра» посетит и Петербург.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «LA’Театр»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «LA’Театр»

«Разговоры после» — это то ли французская мелодрама, то ли чеховская комедия. В основе постановки пьеса «Разговоры после погребения», получившая премию Мольера и сделавшая Ясмин Реза живым классиком во Франции. Сюжет расскажет о родственниках, которые собираются вместе, оплакивая кончину отца семейства. Они учатся разговаривать и находить общее, признавать обиды и прощать, узнавать друг друга и показывать истинные чувства. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «LA’Театр»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «LA’Театр»

На сцену театра Ленсовета 1 октября выйдут Роза Хайруллина, Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Нелли Уварова, Алексей Вертков и Татьяна Казючиц. Монохромные декорации спектакля, в которы разворачивается действие, создал сценограф Николай Симонов, а художником по костюмом выступила Мария Данилова.

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