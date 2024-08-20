Выбрали 40 самых классных ветровок на позднее лето

Олимпиада — out, непродуваемые куртки на спортивный манер — in! С подачи Simone Rocha и Khaite ветровки прижились далеко за пределами тренировочных залов и в придачу обзавелись кутюрным декором (плиссировкой, розами и бантами!). Здесь собрали 40 самых лучших.
Балансируем между кокеткором и спортшиком в полосатой ветровке с плиссировкой Christian Dior и варианте с розами (главный цветок сезона!) Gucci. Меняем флористический принт на сложносочиненные цветы J.Kim. Приручаем зверинец — питона Ralph Lauren и гепарда Engineered Garments — с помощью пастельных двоек и кружевных комбинаций.
За ретро-ветровками в духе 1990-х отправляемся (если не на Уделку) в Walk of Shame, Pervert и Asya Semyonova — мэтчим с трениками из той же ткани или играем на контрасте с драматичной мидакси. Раздаем ворквир (по примеру Prada) в ветровках Annuko, 12Storeez и Prav.da.
Утепляемся к вечернему просмотру Альфреда Хичкока, Джона Форда и Марселя Карне в открытом кинотеатре «Новой Голландии» с арт+фэшн-айтемами — бомбюшоном Vatnique и ветровкой с цветочными вставками Ola Ola. От капустного бранча «Крошево» в Боровичах до винного салона VINOFEEL (все 24 августа) — везде пригодится терракотовая ветровка Lime. Для первого миксуем ее с dad hat (чем поношенней, тем лучше!), а к вечеру переодеваемся в total black из укороченных брюк и майки в тандеме с люкс-обвесом (как носит фэшн-консультант Оксана Рим).
Меняем черные куртки на brat-green Tom Ford или псевдоживопись Casablanca. Подыгрываем тренду на прозрачность нюдовой ветровкой Ten C. За образцовым нормкором отправляемся к главным в Петербурге по базе — Gate31. А в поиске лучших винтажных айтемов прогуливаемся по ресейл-площадкам — в TSUM Collect дожидается кидкорная Prada.
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