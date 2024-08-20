Выбрали 40 самых классных ветровок на позднее лето

Утепляемся к вечернему просмотру Альфреда Хичкока, Джона Форда и Марселя Карне в открытом кинотеатре «Новой Голландии» с арт+фэшн-айтемами — бомбюшоном Vatnique и ветровкой с цветочными вставками Ola Ola. От капустного бранча «Крошево» в Боровичах до винного салона VINOFEEL (все 24 августа) — везде пригодится терракотовая ветровка Lime. Для первого миксуем ее с dad hat (чем поношенней, тем лучше!), а к вечеру переодеваемся в total black из укороченных брюк и майки в тандеме с люкс-обвесом (как носит фэшн-консультант Оксана Рим).