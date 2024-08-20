18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Выбрали 40 самых классных ветровок на позднее лето

Олимпиада — out, непродуваемые куртки на спортивный манер — in! С подачи Simone Rocha и Khaite ветровки прижились далеко за пределами тренировочных залов и в придачу обзавелись кутюрным декором (плиссировкой, розами и бантами!). Здесь собрали 40 самых лучших. 

Christian Dior, TSUM Collect, 487 200 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 487 200 руб.

Ralph Lauren, ДЛТ, 231 500 руб.

Ralph Lauren, ДЛТ, 231 500 руб.

Gucci, ДЛТ, 151 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 151 000 руб.

Juun.J, Golden Line, 150 500 руб.

Juun.J, Golden Line, 150 500 руб.

Post Archive Faction, KM20, 139 300 руб.

Post Archive Faction, KM20, 139 300 руб.

Iceberg, No One, 86 490 руб.

Iceberg, No One, 86 490 руб.

Tanaka, Кашемир и Шелк, 80 665 руб.

Tanaka, Кашемир и Шелк, 80 665 руб.

J.Kim, 75 000 руб.

J.Kim, 75 000 руб.

Engineered Garments, Peak, 63 660 руб.

Engineered Garments, Peak, 63 660 руб.

Балансируем между кокеткором и спортшиком в полосатой ветровке с плиссировкой Christian Dior и варианте с розами (главный цветок сезона!) Gucci. Меняем флористический принт на сложносочиненные цветы J.Kim. Приручаем зверинец — питона Ralph Lauren и гепарда Engineered Garments — с помощью пастельных двоек и кружевных комбинаций

Prada, TSUM Collect, 54 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 54 000 руб.

Annuko, 31 900 руб.

Annuko, 31 900 руб.

12Storeez, 28 000 руб.

12Storeez, 28 000 руб.

Afield Out, Studio Slow, 25 990 руб.

Afield Out, Studio Slow, 25 990 руб.

Vatnique, 25 000 руб.

Vatnique, 25 000 руб.

Ola Ola, 23 595 руб.

Ola Ola, 23 595 руб.

Muus, 22 000 руб.

Muus, 22 000 руб.

Pervert, 20 000 руб.

Pervert, 20 000 руб.

Walk of Shame, 19 000 руб.

Walk of Shame, 19 000 руб.

Iceberg, Кенгуру, 18 900 руб.

Iceberg, Кенгуру, 18 900 руб.

Asya Semyonova, 16 990 руб.

Asya Semyonova, 16 990 руб.

Novaya, 16 400 руб.

Novaya, 16 400 руб.

За ретро-ветровками в духе 1990-х отправляемся (если не на Уделку) в Walk of Shame, Pervert и Asya Semyonova — мэтчим с трениками из той же ткани или играем на контрасте с драматичной мидакси. Раздаем ворквир (по примеру Prada) в ветровках Annuko, 12Storeez и Prav.da. 

Belle you, 14 999 руб.

Belle you, 14 999 руб.

Urbantiger, 14 900 руб.

Urbantiger, 14 900 руб.

Sanchy, 12 900 руб.

Sanchy, 12 900 руб.

Lime, 10 999 руб.

Lime, 10 999 руб.

Prav.da, 10 990 руб.

Prav.da, 10 990 руб.

Krakatau, 9 900 руб.

Krakatau, 9 900 руб.

Irnby, 9 900 руб.

Irnby, 9 900 руб.

Puma, Amazing Red, 5 490 руб.

Puma, Amazing Red, 5 490 руб.

Shu, 3 990 руб.

Shu, 3 990 руб.

Befree, 3 799 руб.

Befree, 3 799 руб.

Sela, 1 799 руб.

Sela, 1 799 руб.

Утепляемся к вечернему просмотру Альфреда Хичкока, Джона Форда и Марселя Карне в открытом кинотеатре «Новой Голландии» с арт+фэшн-айтемами — бомбюшоном Vatnique и ветровкой с цветочными вставками Ola Ola. От капустного бранча «Крошево» в Боровичах до винного салона VINOFEEL (все 24 августа) — везде пригодится терракотовая ветровка Lime. Для первого миксуем ее с dad hat (чем поношенней, тем лучше!), а к вечеру переодеваемся в total black из укороченных брюк и майки в тандеме с люкс-обвесом (как носит фэшн-консультант Оксана Рим). 

Tom Ford, TSUM Collect, 245 000 руб.

Tom Ford, TSUM Collect, 245 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 146 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 146 000 руб.

Ten C, ДЛТ, 79 950 руб.

Ten C, ДЛТ, 79 950 руб.

Casablanca, КМ20, 45 300 руб.

Casablanca, КМ20, 45 300 руб.

12Storeez, 26 000 руб.

12Storeez, 26 000 руб.

San San Gear, Studio Slow, 25 490 руб.

San San Gear, Studio Slow, 25 490 руб.

Gate31, 15 890 руб.

Gate31, 15 890 руб.

Nike, Street Beat, 14 999 руб.

Nike, Street Beat, 14 999 руб.

Питерский Щит, 7 120 руб.

Питерский Щит, 7 120 руб.

O'stin, 3 599 руб.

O'stin, 3 599 руб.

Меняем черные куртки на brat-green Tom Ford или псевдоживопись Casablanca. Подыгрываем тренду на прозрачность нюдовой ветровкой Ten C. За образцовым нормкором отправляемся к главным в Петербурге по базе — Gate31. А в поиске лучших винтажных айтемов прогуливаемся по ресейл-площадкам — в TSUM Collect дожидается кидкорная Prada.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: