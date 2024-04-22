Уже разжились клетчатой рубашкой в духе работников лесопилки Паккардов? Нет, тогда мы идем к вам! Вещи в клетку — неизбежный мастхэв сезона как для офисных сирен, так и для амбассадоров ковбойского бохошика и расслабленного батякора.
Усложняем контрастную полоску Кико Костадинова до твидового клеткокора Chanel и гранж-мадраса от Acne Studios. Смело носим клетку далеко за пределами рубашечно-юбочных рейлов: надеваем сложносочиненные боди Ance Studios, преппи-мини от Эди Слимана и градиентные силуэтные платья Loewe (как Андреа Райзборо с красной дорожки «Оскара»). Само собой, помним про рыночные баулы-тоуты Balenciaga, которые в сезоне FW'24 трансформировались до трикотажных комплектов Питера До в Helmut Lang (сомнительно, но окэй).
Примеряем наряд офисной сирены с берегов «Лахты» при помощи прямолинейной юбки-карандаша Miu Miu либо приталенного жакета Kiton в трендовом небесно-голубом оттенке (под цвет морской волны). Раздаем мини-преппишик с юбкой от костюмного виртуоза Тома Брауна, а для самого модного grandpacore берем ворсистые тапки из коллаборации Homies и Kostrov Store (сделаны из мохеровых шарфов 1980-х годов!) либо контрастную панамку от Cav Empt.
За клеткой виши идем в гости к Kalmanovich, за разноцветными оконными рамами (как у Марии Грации Кьюри, только лучше) — к трикотажным профи Mirstores и к экоустойчивым курточным мастерам из Vatnique.
В рубрике «коллекционный лот» у нас два победителя: жакет Chanel из коллекции Paris-Édimbourg 2013 года и хлопковые брюки Dries van Noten на высокой посадке (раритет по цене массмаркета!). Сочетаем с полупрозрачными блузами (такие есть у Myseasons) либо с едва-видимыми slip skirt, а в порыве фэшн-смелости надеваем все и сразу (по примеру Николя Жескьера, лихо смиксовавшего разные узоры и оттенки клетки на показе Louis Vuitton).
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