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Вещи

Клетка — главный узор 2024 года! Выбрали 28 классных вещей — от рубашек до панамок

Уже разжились клетчатой рубашкой в духе работников лесопилки Паккардов? Нет, тогда мы идем к вам! Вещи в клетку — неизбежный мастхэв сезона как для офисных сирен, так и для амбассадоров ковбойского бохошика и расслабленного батякора.

Bottega Veneta SS'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta SS'24

Y/Project SS'24
Архивы пресс-служб

Y/Project SS'24

Chanel SS'24
Архивы пресс-служб

Chanel SS'24

Celine SS'24
Архивы пресс-служб

Celine SS'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Chloe FW'24
Архивы пресс-служб

Chloe FW'24

Helmut Lang FW'24
Архивы пресс-служб

Helmut Lang FW'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

Dries Van Noten FW'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten FW'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Rabanne FW'24
Архивы пресс-служб

Rabanne FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Усложняем контрастную полоску Кико Костадинова до твидового клеткокора Chanel и гранж-мадраса от Acne Studios. Смело носим клетку далеко за пределами рубашечно-юбочных рейлов: надеваем сложносочиненные боди Ance Studios, преппи-мини от Эди Слимана и градиентные силуэтные платья Loewe (как Андреа Райзборо с красной дорожки «Оскара»). Само собой, помним про рыночные баулы-тоуты Balenciaga, которые в сезоне FW'24 трансформировались до трикотажных комплектов Питера До в Helmut Lang (сомнительно, но окэй).

Пальто Gucci, ДЛТ, 365 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Gucci, ДЛТ, 365 000 руб.

Жакет Chanel, Vintage Voyage, 249 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Chanel, Vintage Voyage, 249 000 руб.

Жакет Kiton, TSUM Collect, 144 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Kiton, TSUM Collect, 144 500 руб.

Юбка Miu Miu, TSUM Collect, 78 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Miu Miu, TSUM Collect, 78 000 руб.

Vatnique, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vatnique, 60 000 руб.

Юбка Versace, TSUM Collect, 58 050 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Versace, TSUM Collect, 58 050 руб.

Юбка Thom Browne, TSUM Collect, 54 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Thom Browne, TSUM Collect, 54 000 руб.

Куртка Erica Cavallini, 41 680 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Erica Cavallini, 41 680 руб.

Sacai, TSUM Collect, 39 950 руб.
Архивы пресс-служб

Sacai, TSUM Collect, 39 950 руб.

Пальто Red September, 37 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Red September, 37 000 руб.

Свитер Marni, Rehab Shop, 36 500 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Marni, Rehab Shop, 36 500 руб.

Пальто Ushatava, 35 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Ushatava, 35 900 руб.

Тапки Homies x Kostrov Store, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Тапки Homies x Kostrov Store, 35 000 руб.

Примеряем наряд офисной сирены с берегов «Лахты» при помощи прямолинейной юбки-карандаша Miu Miu либо приталенного жакета Kiton в трендовом небесно-голубом оттенке (под цвет морской волны). Раздаем мини-преппишик с юбкой от костюмного виртуоза Тома Брауна, а для самого модного grandpacore берем ворсистые тапки из коллаборации Homies и Kostrov Store (сделаны из мохеровых шарфов 1980-х годов!) либо контрастную панамку от Cav Empt.

За клеткой виши идем в гости к Kalmanovich, за разноцветными оконными рамами (как у Марии Грации Кьюри, только лучше) — к трикотажным профи Mirstores и к экоустойчивым курточным мастерам из Vatnique.

JW Anderson, TSUM Collect, 32 200 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, TSUM Collect, 32 200 руб.

Жакет MSGM, Кенгуру, 30 600 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет MSGM, Кенгуру, 30 600 руб.

Кардиган Mirstores, 29 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Mirstores, 29 990 руб.

Сабо MSGM, Кенгуру, 27 625 руб.
Архивы пресс-служб

Сабо MSGM, Кенгуру, 27 625 руб.

Пиджак Your Antihero, 26 400 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак Your Antihero, 26 400 руб.

Жакет Emka, 23 890 руб.
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Жакет Emka, 23 890 руб.

Жакет Essentiel Antwerp, 17 600 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Essentiel Antwerp, 17 600 руб.

Юбка Kalmanovich, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Kalmanovich, 19 500 руб.

Пальто-жакет Mollis, 17 999 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто-жакет Mollis, 17 999 руб.

Рубашка 12 Storeez, 14 980 руб.
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Рубашка 12 Storeez, 14 980 руб.

Рубашка PL Storage, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка PL Storage, 12 000 руб.

Рубашка Aim Clo, 10 950 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Aim Clo, 10 950 руб.

Рубашка 2Mood, 8 980 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка 2Mood, 8 980 руб.

Панама Cav Empt, KM20, 8 300 руб.
Архивы пресс-служб

Панама Cav Empt, KM20, 8 300 руб.

Брюки Dries Van Noten, Vintage Voyage, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Dries Van Noten, Vintage Voyage, 5 900 руб.

Lime, 5 599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 5 599 руб.

Рубашка Sela, 3 799 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Sela, 3 799 руб.

Резинка для волос Gloria Jeans, 199 руб.
Архивы пресс-служб

Резинка для волос Gloria Jeans, 199 руб.

Архивы пресс-служб

В рубрике «коллекционный лот» у нас два победителя: жакет Chanel из коллекции Paris-Édimbourg 2013 года и хлопковые брюки Dries van Noten на высокой посадке (раритет по цене массмаркета!). Сочетаем с полупрозрачными блузами (такие есть у Myseasons) либо с едва-видимыми slip skirt, а в порыве фэшн-смелости надеваем все и сразу (по примеру Николя Жескьера, лихо смиксовавшего разные узоры и оттенки клетки на показе Louis Vuitton). 

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