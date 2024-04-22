Примеряем наряд офисной сирены с берегов «Лахты» при помощи прямолинейной юбки-карандаша Miu Miu либо приталенного жакета Kiton в трендовом небесно-голубом оттенке (под цвет морской волны). Раздаем мини-преппишик с юбкой от костюмного виртуоза Тома Брауна, а для самого модного grandpacore берем ворсистые тапки из коллаборации Homies и Kostrov Store (сделаны из мохеровых шарфов 1980-х годов!) либо контрастную панамку от Cav Empt.

За клеткой виши идем в гости к Kalmanovich, за разноцветными оконными рамами (как у Марии Грации Кьюри, только лучше) — к трикотажным профи Mirstores и к экоустойчивым курточным мастерам из Vatnique.