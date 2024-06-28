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Вещи

Свадебное барокко, арт-футболки и шляпный West Coast: модный дайджест

Пополняем список летних хотелок желтым прованским сарафаном Masterpeace, шелковым платком с принтом Маши Руденко Belle you и вязаной цветочной бини Cocosnick.

Ola Ola x Антон тут рядом

Ник Брусковский. OLA OLA x Антон тут рядом, 5 000 руб.
Ник Брусковский, OLA OLA x Антон тут рядом, 5 000 руб.
Ольга Гинзбург. OLA OLA x Антон тут рядом, 7 500 руб.
Ольга Гинзбург, OLA OLA x Антон тут рядом, 7 500 руб.
OLA OLA x Антон тут рядом, 4 000 руб.

OLA OLA x Антон тут рядом, 4 000 руб.

Наш краш Сергей Горошко, музыкант Ник Брусковский и фаундер Ola Ola Оля Гинзбург прямиком с пресс-вола премии «ТОП50» ворвались на кадры кампейна, посвященного второй коллаборации Ola Ola и «Антона тут рядом»! В новом дропе подопечные фонда интерпретировали изображения зверей из весенней коллекции бренда (которая про советские ковры и градиентную бахрому!): вышитые олени, медведь, волк и (черный) лебедь украсили косметички, кепки, маски для сна, паспорта и чехлы для ноутбука. 15% c продаж с продажи коллаборации направят фонду.

А еще Ola Ola во всю работает над новой осенней коллекцией, спойлер: она будет анималистической (соберут всех зверей в одном месте!).

Tatyana Kochnova Atelier

Tatyana Kochnova Atelier, от 843 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, от 843 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier

Tatyana Kochnova Atelier

Tatyana Kochnova Atelier, от 537 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, от 537 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 726 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 726 000 руб. 

Tatyana Kochnova Atelier, 1 050 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 1 050 000 руб.

Аккурат к началу свадебного сезона главные по wedding-кутюру — Tatyana Kochnova Atelier — анонсировали новую коллекцию. Отправной точкой послужили сразу две фэшн-эпохи. За рококо отвечают чувственные формы, плавные линии, обилие отсылок к флоре и фауне (вспоминаем наряды Марии-Антуанетты) в виде бабочек на фате, огромных бутонов на подоле и имитирующего лепестки шлейфа. У барокко Татьяна Кочнова подсмотрела нарочитую торжественность и эмоциональность — так родились пышные юбки, внушительные рукава-буфы, украшенные жемчугом и кристаллами корсеты. В этот сезон команда Tatyana Kochnova Atelier вошла под девизом more is more! А мы только за и забираем в личный топ свадебных statement pieces шапочку-фату с жемчугом, вышивкой и объемными цветами. 

Masterpeace

В ностальгии о дачном детстве и в мечтах о лете в Провансе основательница бренда Masterpeace Евгения Линович создала коллекцию, в которой все по любви и очень по-семейному. Батист и кружево, из которых были изготовлены платья, сарафаны, блузы и юбки были привезены из Марселя — там над ними работает небольшая семейная фабрика. Каждую вещь из коллекции заботливо собирали из пяти-десяти видов ткани уже здесь — в России. Даже съемка лукбука проходила в семейной атмосфере — на даче родителей Жени. В Петербурге наконец жара, а значит, пришло время полупрозрачных платьев с кружевом, микро-топов изо льна и желтых сарафанов.

Belle you x Masha Rudenko 

BELLE YOU Х MASHA RUDENKO, 5 999 руб.

BELLE YOU Х MASHA RUDENKO, 5 999 руб.

BELLE YOU Х MASHA RUDENKO, 5 999 руб.

BELLE YOU Х MASHA RUDENKO, 5 999 руб.

BELLE YOU Х MASHA RUDENKO, 1 999 руб.

BELLE YOU Х MASHA RUDENKO, 1 999 руб.

Главный герой коллаборации Belle you x Masha Rudenko — картина «Между реальностями», выполненная в оригинальной технике: художница не использует краски и кисти, а выкладывает изображение кусочками цветной бумаги. Принт-автопортрет (именно в этом жанре Маша создает свои работы) расположился на футболках, свитшотах, платках, блокнотах и стикерах. Кроме этого, в капсулу вошли голубой костюм в тон фону картины и полосатые комплекты в рубчик, фактура и паттерн которых вдохновлены уникальной техникой художницы. Специально для коллаборации Belle you придумали лимитированную коробку, а к каждой покупке (онлайн и офлайн) прикладывают подарочный пакет и открытку — ловите идею для подарка!

Cocoshnick

Cocoshnick, 27 500 руб.

Cocoshnick, 27 500 руб.

Cocoshnick, 9 000 руб.

Cocoshnick, 9 000 руб.

Cocoshnick, 26 500 руб.

Cocoshnick, 26 500 руб.

Петербургский Cocoshnick, запрыгнув на возрастающую волну популярности стиля кантри, выпустил дроп West Coast. Ольга Рузакова переосмысляет традиционные головные уборы фермеров и ковбоев — красит их черный цвет, (художественно!) поджигает, приделывает им кошачьи ушки и украшает кристаллами. Выстраиваемся в очередь за соломенными федорами и за вязаной малышкой-бини.

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Люди:
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский

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