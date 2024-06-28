Свадебное барокко, арт-футболки и шляпный West Coast: модный дайджест

В ностальгии о дачном детстве и в мечтах о лете в Провансе основательница бренда Masterpeace Евгения Линович создала коллекцию, в которой все по любви и очень по-семейному. Батист и кружево, из которых были изготовлены платья, сарафаны, блузы и юбки были привезены из Марселя — там над ними работает небольшая семейная фабрика. Каждую вещь из коллекции заботливо собирали из пяти-десяти видов ткани уже здесь — в России. Даже съемка лукбука проходила в семейной атмосфере — на даче родителей Жени. В Петербурге наконец жара, а значит, пришло время полупрозрачных платьев с кружевом, микро-топов изо льна и желтых сарафанов.