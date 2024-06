Свадебное барокко, арт-футболки и шляпный West Coast: модный дайджест

Аккурат к началу свадебного сезона главные по wedding-кутюру — Tatyana Kochnova Atelier — анонсировали новую коллекцию. Отправной точкой послужили сразу две фэшн-эпохи. За рококо отвечают чувственные формы, плавные линии, обилие отсылок к флоре и фауне (вспоминаем наряды Марии-Антуанетты) в виде бабочек на фате, огромных бутонов на подоле и имитирующего лепестки шлейфа. У барокко Татьяна Кочнова подсмотрела нарочитую торжественность и эмоциональность — так родились пышные юбки, внушительные рукава-буфы, украшенные жемчугом и кристаллами корсеты. В этот сезон команда Tatyana Kochnova Atelier вошла под девизом more is more! А мы только за и забираем в личный топ свадебных statement pieces шапочку-фату с жемчугом, вышивкой и объемными цветами.