Свадебное барокко, арт-футболки и шляпный West Coast: модный дайджест

Пополняем список летних хотелок желтым прованским сарафаном Masterpeace, шелковым платком с принтом Маши Руденко Belle you и вязаной цветочной бини Cocosnick.
Ola Ola x Антон тут рядом
Наш краш Сергей Горошко, музыкант Ник Брусковский и фаундер Ola Ola Оля Гинзбург прямиком с пресс-вола премии «ТОП50» ворвались на кадры кампейна, посвященного второй коллаборации Ola Ola и «Антона тут рядом»! В новом дропе подопечные фонда интерпретировали изображения зверей из весенней коллекции бренда (которая про советские ковры и градиентную бахрому!): вышитые олени, медведь, волк и (черный) лебедь украсили косметички, кепки, маски для сна, паспорта и чехлы для ноутбука. 15% c продаж с продажи коллаборации направят фонду.
А еще Ola Ola во всю работает над новой осенней коллекцией, спойлер: она будет анималистической (соберут всех зверей в одном месте!).
Tatyana Kochnova Atelier
Аккурат к началу свадебного сезона главные по wedding-кутюру — Tatyana Kochnova Atelier — анонсировали новую коллекцию. Отправной точкой послужили сразу две фэшн-эпохи. За рококо отвечают чувственные формы, плавные линии, обилие отсылок к флоре и фауне (вспоминаем наряды Марии-Антуанетты) в виде бабочек на фате, огромных бутонов на подоле и имитирующего лепестки шлейфа. У барокко Татьяна Кочнова подсмотрела нарочитую торжественность и эмоциональность — так родились пышные юбки, внушительные рукава-буфы, украшенные жемчугом и кристаллами корсеты. В этот сезон команда Tatyana Kochnova Atelier вошла под девизом more is more! А мы только за и забираем в личный топ свадебных statement pieces шапочку-фату с жемчугом, вышивкой и объемными цветами.
Masterpeace
В ностальгии о дачном детстве и в мечтах о лете в Провансе основательница бренда Masterpeace Евгения Линович создала коллекцию, в которой все по любви и очень по-семейному. Батист и кружево, из которых были изготовлены платья, сарафаны, блузы и юбки были привезены из Марселя — там над ними работает небольшая семейная фабрика. Каждую вещь из коллекции заботливо собирали из пяти-десяти видов ткани уже здесь — в России. Даже съемка лукбука проходила в семейной атмосфере — на даче родителей Жени. В Петербурге наконец жара, а значит, пришло время полупрозрачных платьев с кружевом, микро-топов изо льна и желтых сарафанов.
Belle you x Masha Rudenko
Главный герой коллаборации Belle you x Masha Rudenko — картина «Между реальностями», выполненная в оригинальной технике: художница не использует краски и кисти, а выкладывает изображение кусочками цветной бумаги. Принт-автопортрет (именно в этом жанре Маша создает свои работы) расположился на футболках, свитшотах, платках, блокнотах и стикерах. Кроме этого, в капсулу вошли голубой костюм в тон фону картины и полосатые комплекты в рубчик, фактура и паттерн которых вдохновлены уникальной техникой художницы. Специально для коллаборации Belle you придумали лимитированную коробку, а к каждой покупке (онлайн и офлайн) прикладывают подарочный пакет и открытку — ловите идею для подарка!
Cocoshnick
Петербургский Cocoshnick, запрыгнув на возрастающую волну популярности стиля кантри, выпустил дроп West Coast. Ольга Рузакова переосмысляет традиционные головные уборы фермеров и ковбоев — красит их черный цвет, (художественно!) поджигает, приделывает им кошачьи ушки и украшает кристаллами. Выстраиваемся в очередь за соломенными федорами и за вязаной малышкой-бини.
Комментарии (0)