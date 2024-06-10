Как прошел показ Jacquemus на Капри?

Средиземноморские пейзажи, работавшие сет-дизайном шоу, однажды уже служили декорациями — Жан-Люк Годар снял здесь «Презрение» с Брижит Бардо в главной роли. По словам Симона Жакмюса, именно эта картина однажды вдохновила его на создание собственного бренда. Препарируем кино-оммаж: у Годара мы видели небрежно накинутый на плечи пушистый халат, открывший показ. Это не все: точь-в-точь скопированная (не украл, а вдохновился) нежно-розовая рубашка-кардиган с вертикальными полосками белокурой Камиллы (героиня Брижит Бардо) одета на смуглого набриолиненного итальянца в комбо с бермудами и лоферами-зебрами. Точно так же, как тельняшка Бардо стала полосатой майкой с преувеличенным декольте на атлетичной фигуре мужчины-модели. Минимализм и фэшн-гипербола – основные смыслы коллекции – уже классика Jacquemus.