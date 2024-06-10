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Показы и коллекции

Как прошел показ Jacquemus на Капри?

Юбилей (бренду исполняется 15 лет) Jacquemus отметил кинематографичным шоу (и открытием бутика) на итальянском Капри. Декорации виллы писателя Курцио Малапарте были выбраны не случайно, а по приглашению самого хозяина дома. Среди гостей виллы и шоу числились Дуа Липа, Гвинет Пэлтроу, Роузи Хантингтон-Уайтли, а закрывала шоу модель-идол Дженни из Blackpink.

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Средиземноморские пейзажи, работавшие сет-дизайном шоу, однажды уже служили декорациями — Жан-Люк Годар снял здесь «Презрение» с Брижит Бардо в главной роли. По словам Симона Жакмюса, именно эта картина однажды вдохновила его на создание собственного бренда. Препарируем кино-оммаж: у Годара мы видели небрежно накинутый на плечи пушистый халат, открывший показ. Это не все: точь-в-точь скопированная (не украл, а вдохновился) нежно-розовая рубашка-кардиган с вертикальными полосками белокурой Камиллы (героиня Брижит Бардо) одета на смуглого набриолиненного итальянца в комбо с бермудами и лоферами-зебрами. Точно так же, как тельняшка Бардо стала полосатой майкой с преувеличенным декольте на атлетичной фигуре мужчины-модели. Минимализм и фэшн-гипербола – основные смыслы коллекции – уже классика Jacquemus.

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Наблюдаем оотработанный годами (не забываем, 15 лет) пронзительный колорблок, умелое внедрение принтов (зебре предсказываем особую популярность), гипертрофированные детали – в нашем случае отложные воротники. По цветам: красный (красные колготки out, алая майка in), полупрозрачная бирюза (миксуем с зеброй) и освежающий лимонный (с уклоном в лимончелло). 

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

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