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Показы и коллекции

Как прошел кутюрный показ Schiaparelli в Париже?

Крылья-броня, жакет из лебединых перьев и сумка-яйцо: осваиваем азы фэшн-орнитологии по методичке haute couture от Дэниела Розберри.

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

В этом сезоне никаких платьев из микросхем и мимикрии под собаку породы командор (хотя против их очаровательных дредов ничего не имеем!). Отказавшись от кликбейтного эпатажа, дизайнер разложил на составляющие образ мифической птицы-феникса и показал старый добрый haute couture. Фэшн-анализу подвергся не только Феникс, но и культовые предшественники. На кадрах человека-оркестра Сержа Лютанса Розберри подсмотрел серебрянные крылья, превратив их в накидку. Модельер Чарльз Джеймс подарил ему платье с объемным шлейфом из фатина, а Жан-Поль Готье — корсет с остроконечным лифом. Только теперь роль бра исполняли туфли на каблуке — проделка в духе самой Эльзы Скиапарелли! Вместо наделавшего шума в прошлом году робота-младенца берем в руки яйцо эму (не волнуйтесь, это всего лишь сумка!). Вариации на яичную тему появились и в виде массивных сережек, тяжеловесных подвесок, браслетов и миниатюрных украшений на обуви — предрекаем яичному декору большую популярность на красных дорожках.

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Schiaparelli FW'24 Couture

Продолжаем вдохновляться пернатыми и экспериментируем с цветами (для привлечения фэшн-собратьев): миксуем жакет с огненным воротником-грудкой с юбкой-карандаш и завязываем волосы оранжевым бантом (большой тренд!), ультрамариновое платье надеваем с колготками и туфлями в тон, а голову обматываем прозрачной вуалью (здесь был Маржела!), как это сделала на подиуме Вика Евсеева. Трюк уже успела повторить звезда front row — Кайли Дженнер в подиумном total-look. От темы коллекции не отставали певица Доджа Кэт в пернатом жакете и, восставшая из пепла, актриса Келли Разерфорд в платье с драпировками.

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