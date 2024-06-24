Как прошел кутюрный показ Schiaparelli в Париже?

В этом сезоне никаких платьев из микросхем и мимикрии под собаку породы командор (хотя против их очаровательных дредов ничего не имеем!). Отказавшись от кликбейтного эпатажа, дизайнер разложил на составляющие образ мифической птицы-феникса и показал старый добрый haute couture. Фэшн-анализу подвергся не только Феникс, но и культовые предшественники. На кадрах человека-оркестра Сержа Лютанса Розберри подсмотрел серебрянные крылья, превратив их в накидку. Модельер Чарльз Джеймс подарил ему платье с объемным шлейфом из фатина, а Жан-Поль Готье — корсет с остроконечным лифом. Только теперь роль бра исполняли туфли на каблуке — проделка в духе самой Эльзы Скиапарелли! Вместо наделавшего шума в прошлом году робота-младенца берем в руки яйцо эму (не волнуйтесь, это всего лишь сумка!). Вариации на яичную тему появились и в виде массивных сережек, тяжеловесных подвесок, браслетов и миниатюрных украшений на обуви — предрекаем яичному декору большую популярность на красных дорожках.