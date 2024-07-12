Вельвет — главный материал 2024 года! Вот 30 вещей-доказательств: от курток до кепок

Вельвет — главный подиумный конкурент денима и незаменимый мастхэв на прохладное (читай: петербургское) лето: носим вторым слоем, отрабатываем тренд на ворквир и бросаем вызов офискорному гардеробу (и фэшн-диктатуре накрахмаленных белых воротничков!).
В этом сезоне вельветовые двойки вышли за пределы коллекций Kiton и Brunello Cucinelli: Джун Такаши в Undercover призывает носить кордюрой с золотистыми металлик-топами и олдскульными кедами, Матье Блази в Bottega Veneta мэтчит костюмы с белыми тэнктопами (главная майка лета!), а Сабато де Сарно в Gucci превращает вельветовые брюки в остромодные микро-шорты. Плюс материал идеален в комбо с клетчатыми рубашками (проверено Rabanne) и лео-принтами (проверено Christian Dior).
Туториал по вельветовой колористике: фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин комбинирует шоколадные брюки с алым капроном, Перниль Тейсбек выбирает ультрамариновый кордюрой (есть у нас дома на ресейле), а базовые сочетания с молочным, серым и черным отрабатывают Эльза Хоск, Дебора Роса и Мэдлин Клайн (главное, держать при себе внушительный тоут).
За высокоранговыми вельветовыми жакетами идем к Saint Laurent и Sashaverse Александра Терехова, а жилеты Dolce & Gabbanа с анималистичными вставками смело носим на голое тело. Раскрываем собственную фэшн-субличность Свинки Пеппы при помощи ярко-розовых брюк Ganni и рубашки Vatnique, а ранней осенью косплеим гербарий из оранжереи Таврического сада с брюками Dries Van Noten, украшенными импровизированными ботаническими оттисками (flowercore!). За классным микровельветом идем в гости к Maison Оксаны Милковской: носим их пижамы дома и на выход (да, теперь так можно).
За вельветовый авангард в духе Duran Lantink отвечают дихроматические тренчи от мастеров стритвира Red September и сложносочиненные брюки от петербуржцев Chernim Cherno, созданные из двух видов ткани. Тем временем нюдовая юбка Panicale мимикрирует под струящийся атлас, а куртка Levi's — под состаренный деним. Последняя пригодится для отработки глобального тренда на ворквир — в комбо с кархартовскими рубашками, темно-синими комбинезонами от супермассмаркета Lime и изумрудными кепками Finn Flare (наш оберег от солнечного удара!).
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