Вельвет — главный материал 2024 года! Вот 30 вещей-доказательств: от курток до кепок

За высокоранговыми вельветовыми жакетами идем к Saint Laurent и Sashaverse Александра Терехова, а жилеты Dolce & Gabbanа с анималистичными вставками смело носим на голое тело. Раскрываем собственную фэшн-субличность Свинки Пеппы при помощи ярко-розовых брюк Ganni и рубашки Vatnique, а ранней осенью косплеим гербарий из оранжереи Таврического сада с брюками Dries Van Noten, украшенными импровизированными ботаническими оттисками (flowercore!). За классным микровельветом идем в гости к Maison Оксаны Милковской: носим их пижамы дома и на выход (да, теперь так можно).