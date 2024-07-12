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Вещи

Вельвет — главный материал 2024 года! Вот 30 вещей-доказательств: от курток до кепок

Вельвет — главный подиумный конкурент денима и незаменимый мастхэв на прохладное (читай: петербургское) лето: носим вторым слоем, отрабатываем тренд на ворквир и бросаем вызов офискорному гардеробу (и фэшн-диктатуре накрахмаленных белых воротничков!). 

Undercover FW'24
Архивы пресс-служб

Undercover FW'24

Gucci Cruise 2025
Архивы пресс-служб

Gucci Cruise 2025

Duran Lantink FW'24
Архивы пресс-служб

Duran Lantink FW'24

Kiko Kostadinov FW'24
Архивы пресс-служб

Kiko Kostadinov FW'24

Rabanne FW'24
Архивы пресс-служб

Rabanne FW'24

Fendi FW'24
Архивы пресс-служб

Fendi FW'24

Ferrari SS'24
Архивы пресс-служб

Ferrari SS'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

Tom Ford SS'24
Архивы пресс-служб

Tom Ford SS'24

Bottega Veneta Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta Pre-Fall 2024

Dsquared2 Pre-Fall 2024
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Dsquared2 Pre-Fall 2024

Ottolinger Pre-Fall 2024
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Ottolinger Pre-Fall 2024

В этом сезоне вельветовые двойки вышли за пределы коллекций Kiton и Brunello Cucinelli: Джун Такаши в Undercover призывает носить кордюрой с золотистыми металлик-топами и олдскульными кедами, Матье Блази в Bottega Veneta мэтчит костюмы с белыми тэнктопами (главная майка лета!), а Сабато де Сарно в Gucci превращает вельветовые брюки в остромодные микро-шорты. Плюс материал идеален в комбо с клетчатыми рубашками (проверено Rabanne) и лео-принтами (проверено Christian Dior).

Мэдлин Клайн
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Мэдлин Клайн

Эльза Хоск
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Эльза Хоск

Перниль Тейсбек
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Перниль Тейсбек

Дебора Роса
Архивы пресс-служб

Дебора Роса

Леандра Медин
Архивы пресс-служб

Леандра Медин

Туториал по вельветовой колористике: фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин комбинирует шоколадные брюки с алым капроном, Перниль Тейсбек выбирает ультрамариновый кордюрой (есть у нас дома на ресейле), а базовые сочетания с молочным, серым и черным отрабатывают Эльза Хоск, Дебора Роса и Мэдлин Клайн (главное, держать при себе внушительный тоут). 

Жакет Saint Laurent, ДЛТ, 329 000 руб.
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Жакет Saint Laurent, ДЛТ, 329 000 руб.

Куртка Miu Miu, TSUM Collect, 258 000 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Miu Miu, TSUM Collect, 258 000 руб.

Жилет Dolce & Gabbane, ДЛТ, 97 650 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет Dolce & Gabbane, ДЛТ, 97 650 руб.

Sashaverse, 75 000 руб.
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Sashaverse, 75 000 руб.

Тренч Red September, 60 000 руб.
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Тренч Red September, 60 000 руб.

Куртка-рубашка A King of Guise, Peak, 50 950 руб.
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Куртка-рубашка A King of Guise, Peak, 50 950 руб.

Брюки Dries Van Noten, Babochka, 43 750 руб.
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Брюки Dries Van Noten, Babochka, 43 750 руб.

Куртка Aspesi, Babochka, 39 830 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Aspesi, Babochka, 39 830 руб.

Пиджак Pitkina, 39 800 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак Pitkina, 39 800 руб.

Брюки Ganni, ДЛТ, 39 650 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Ganni, ДЛТ, 39 650 руб.

Юбка Petar Petrov, Rehab Shop, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Petar Petrov, Rehab Shop, 39 000 руб.

Пижама Maison, 35 600 руб.
Архивы пресс-служб

Пижама Maison, 35 600 руб.

Юбка Panicale, Кенгуру, 32 000 руб.
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Юбка Panicale, Кенгуру, 32 000 руб.

Костюм DADAknit, 31 980 руб.
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Костюм DADAknit, 31 980 руб.

За высокоранговыми вельветовыми жакетами идем к Saint Laurent и Sashaverse Александра Терехова, а жилеты Dolce & Gabbanа с анималистичными вставками смело носим на голое тело. Раскрываем собственную фэшн-субличность Свинки Пеппы при помощи ярко-розовых брюк Ganni и рубашки Vatnique, а ранней осенью косплеим гербарий из оранжереи Таврического сада с брюками Dries Van Noten, украшенными импровизированными ботаническими оттисками (flowercore!). За классным микровельветом идем в гости к Maison Оксаны Милковской: носим их пижамы дома и на выход (да, теперь так можно). 

Рубашка Walk of Shame, 31 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Walk of Shame, 31 000 руб.

Жакет True Avenue, Nuself, 23 300 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет True Avenue, Nuself, 23 300 руб.

Рубашка Razumno, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Razumno, 23 000 руб.

Брюки 12 Storeez, 22 980 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки 12 Storeez, 22 980 руб.

Брюки Chernim Cherno, 22 300 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Chernim Cherno, 22 300 руб.

Брюки Boss, ДЛТ, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Boss, ДЛТ, 20 000 руб.

Рубашка Vatnique, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Vatnique, 17 000 руб.

Рубашка Carhartt, Peak, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Carhartt, Peak, 16 990 руб.

Куртка Ushatava, 13 200 руб., юбка Ushatava, 7 960 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Ushatava, 13 200 руб., юбка Ushatava, 7 960 руб.

Брюки To Be Blossom, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки To Be Blossom, 9 990 руб.

Рубашка Anna Pekun, 9 980 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Anna Pekun, 9 980 руб.

Рубашка Dan Maralex, Кенгуру, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Dan Maralex, Кенгуру, 7 999 руб.

Жакет Mellow, 7 328 руб.
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Жакет Mellow, 7 328 руб.

Куртка Levi's, Kostrov Store, 6 600 руб.
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Куртка Levi's, Kostrov Store, 6 600 руб.

Бейсболка Chaika, 5 190 руб.
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Бейсболка Chaika, 5 190 руб.

Lime, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 4 999 руб.

Рубашка UrbanTiger, 3 160 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка UrbanTiger, 3 160 руб.

Finn Flare, 2 499 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 2 499 руб.

За вельветовый авангард в духе Duran Lantink отвечают дихроматические тренчи от мастеров стритвира Red September и сложносочиненные брюки от петербуржцев Chernim Cherno, созданные из двух видов ткани. Тем временем нюдовая юбка Panicale мимикрирует под струящийся атлас, а куртка Levi's — под состаренный деним. Последняя пригодится для отработки глобального тренда на ворквир — в комбо с кархартовскими рубашками, темно-синими комбинезонами от супермассмаркета Lime и изумрудными кепками Finn Flare (наш оберег от солнечного удара!).

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