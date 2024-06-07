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Вещи

Джинсовый комбинезон — хит 2024 года

Миучча Прада вернула в фэшн-обиход рабочие куртки, а Виржини Виар (напоследок в Chanel)— джинсовые комбинезоны, из которых теперь не вылезают Оливия Уальд, Хейли Бибер и Софи Тернер. 

Chanel Resort 2025
Архивы пресс-служб

Chanel Resort 2025

Stella Mccartney Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

Stella Mccartney Pre-Fall 2024

Dion Lee SS'24
Архивы пресс-служб

Dion Lee SS'24

Dsquared2 Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

Dsquared2 Pre-Fall 2024

Louis Vuitton Resort 2025
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton Resort 2025

Ferrari SS'24
Архивы пресс-служб

Ferrari SS'24

Mains SS'24
Архивы пресс-служб

Mains SS'24

Dion Lee SS'24
Архивы пресс-служб

Dion Lee SS'24

Если в предыдущие сезоны ворквир был модным сугубо среди амбассадоров Carhartt и Dickies, то теперь рабочая одежда вышла далеко за пределы Твиттера (и Кировского завода): кожаные батины куртки, поживший деним, клетчатые рубашки лесника и грубые ботинки с нами еще как минимум год.

Тони Брэкстон

Тони Брэкстон

Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Леандра Медин

Леандра Медин

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Белла Хадид

Белла Хадид

Анна Зюрова

Анна Зюрова

Леандра Медин

Леандра Медин

Без джинсовых комбинезонов тоже никуда — с американских фабрик эры «Новых времен» они сначала ворвались в модные тренды бэбибумеров 1960-х, а затем в гардеробы к Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон в 1990-х. Сейчас комбинезоны переживают новый виток популярности: Stella McСartney и Ferrari по старинке советуют носить их на голое тело, Dion Lee — миксовать с купальником (ну, лето!), а Виржини Виар призывает выгуливать вместе со стейтмент-кулонами и аквашузами (да, так можно). 

Gucci, ДЛТ, 360 000 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 360 000 руб.

Dior, TSUM Collect, 232 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dior, TSUM Collect, 232 000 руб.

Loulou Studio, ДЛТ, 79 950 руб.
Архивы пресс-служб

Loulou Studio, ДЛТ, 79 950 руб.

IRO Paris, Babochka, 72 700 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, Babochka, 72 700 руб.

Mother, ДЛТ, 69 950 руб.
Архивы пресс-служб

Mother, ДЛТ, 69 950 руб.

Haikure, Babochka, 62 700 руб.
Архивы пресс-служб

Haikure, Babochka, 62 700 руб.

Valentino, TSUM Collect, 55 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, TSUM Collect, 55 000 руб.

Dunst, ДЛТ, 32 300 руб.
Архивы пресс-служб

Dunst, ДЛТ, 32 300 руб.

Если комбезы на голое тело или поверх белой футболки — слишком просто, берите пример с Эмили Синдлев и сочетайте с полосатым лонгсливом и пестрым платком (аксессуар сезона!). Еще базовую тишотку можно смело заменить на белоснежную майку (и быть в топе!) либо на кокеткорную блузу с бантиком, которую сейчас носят все (от Ани Тейлор-Джой до звезды «Бриджертонов» Николы Кохлан). 

N21, TSUM Collect, 26 950 руб.
Архивы пресс-служб

N21, TSUM Collect, 26 950 руб.

Stella McCartney, TSUM Collect, 25 700 руб.
Архивы пресс-служб

Stella McCartney, TSUM Collect, 25 700 руб.

12 Storeez, 22 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 22 980 руб.

Hinnominate, Golden Line, 13 800 руб.
Архивы пресс-служб

Hinnominate, Golden Line, 13 800 руб.

Levi's, Lamoda, 13 799 руб.
Архивы пресс-служб

Levi's, Lamoda, 13 799 руб.

Mango, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Mango, 8 999 руб.

Lime, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 7 999 руб.

Gloria Jeans, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Gloria Jeans, 4 999 руб.

Sela, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 4 999 руб.

Темно-синий деним в духе круизного показа Виржини Виар берем у Gucci (есть в ДЛТ). Олдскульной (и очень модной!) светло-голубой джинсой из 1990-х промышляют парижские минималисты Loulou Studio и лос-анджелесские брючные виртуозы Mother. Цветную нежно-розовую альтернативу берем у итальянских мастеров стрит-кутюра Hinnominate — идеальный лук для летней вылазки до «Стрит-арт хранения». Для модных мистификаций пригодится комбинезон Stella McСartney, сшитый из притворяющегося денимом хлопка. У родных локалов можно присмотреться к премиум-вариантам 12 Storeez (стилизуем с ярким зеленым кардиганом) либо спуститься в масс-маркет, где на пятки супербренда Lime наступают Gloria Jeans и Sela.

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