Джинсовый комбинезон — хит 2024 года

Без джинсовых комбинезонов тоже никуда — с американских фабрик эры «Новых времен» они сначала ворвались в модные тренды бэбибумеров 1960-х, а затем в гардеробы к Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон в 1990-х. Сейчас комбинезоны переживают новый виток популярности: Stella McСartney и Ferrari по старинке советуют носить их на голое тело, Dion Lee — миксовать с купальником (ну, лето!), а Виржини Виар призывает выгуливать вместе со стейтмент-кулонами и аквашузами (да, так можно).