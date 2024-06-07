Джинсовый комбинезон — хит 2024 года

Миучча Прада вернула в фэшн-обиход рабочие куртки, а Виржини Виар (напоследок в Chanel)— джинсовые комбинезоны, из которых теперь не вылезают Оливия Уальд, Хейли Бибер и Софи Тернер.
Если в предыдущие сезоны ворквир был модным сугубо среди амбассадоров Carhartt и Dickies, то теперь рабочая одежда вышла далеко за пределы Твиттера (и Кировского завода): кожаные батины куртки, поживший деним, клетчатые рубашки лесника и грубые ботинки с нами еще как минимум год.
Без джинсовых комбинезонов тоже никуда — с американских фабрик эры «Новых времен» они сначала ворвались в модные тренды бэбибумеров 1960-х, а затем в гардеробы к Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон в 1990-х. Сейчас комбинезоны переживают новый виток популярности: Stella McСartney и Ferrari по старинке советуют носить их на голое тело, Dion Lee — миксовать с купальником (ну, лето!), а Виржини Виар призывает выгуливать вместе со стейтмент-кулонами и аквашузами (да, так можно).
Если комбезы на голое тело или поверх белой футболки — слишком просто, берите пример с Эмили Синдлев и сочетайте с полосатым лонгсливом и пестрым платком (аксессуар сезона!). Еще базовую тишотку можно смело заменить на белоснежную майку (и быть в топе!) либо на кокеткорную блузу с бантиком, которую сейчас носят все (от Ани Тейлор-Джой до звезды «Бриджертонов» Николы Кохлан).
Темно-синий деним в духе круизного показа Виржини Виар берем у Gucci (есть в ДЛТ). Олдскульной (и очень модной!) светло-голубой джинсой из 1990-х промышляют парижские минималисты Loulou Studio и лос-анджелесские брючные виртуозы Mother. Цветную нежно-розовую альтернативу берем у итальянских мастеров стрит-кутюра Hinnominate — идеальный лук для летней вылазки до «Стрит-арт хранения». Для модных мистификаций пригодится комбинезон Stella McСartney, сшитый из притворяющегося денимом хлопка. У родных локалов можно присмотреться к премиум-вариантам 12 Storeez (стилизуем с ярким зеленым кардиганом) либо спуститься в масс-маркет, где на пятки супербренда Lime наступают Gloria Jeans и Sela.
Комментарии (0)