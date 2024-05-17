Гай Ричи, «Бриджертоны» и «Калимба»: Что смотреть дома на этой неделе

Новая картина Гая Ричи с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменских дел», продолжение «Бриджертонов» (звезда сезона — Пенелопа!), детективный триллер про радикальный психологический эксперимент с Федором Бондарчуком, Аленой Михайловой и Константином Плотниковым «Калимба», а также мелодрама Луки Гуаданьино с Зендеей «Претенденты» и корейский проект с вайбом «Игры в кальмара» «Шоу восьми» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Министерство неджентльменских дел» / The Ministry of Ungentlemanly Warfare (18+)
Новый проект Гая Ричи все же вышел в России: одновременно в онлайне (за символическую плату в один рубль до 23 мая) и кинотеатрах. Действие разворачивается во времена Второй мировой. Авантюристы и мошенники во главе с Гусом (Генри Кавилл из «Ведьмака») объединяют усилия в дерзкой миссии против нацистов. В касте также Тиль Швайгер, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Генри Голдинг и многие другие. Проект снят при участии российской «Плюс Студии».
С 13 мая, «Кинопоиск»
Сериал «Запасный выход», 2 сезон (НТВ) (18+)
Детективный сериал с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым в касте. Они играют санитаров больницы Пал Палыча Шишко и Николая Ивановича Кедрова. Первый раньше был преступником-рецидивистом, второй — опером. Хотя коллеги не особо ладят между собой, но начинают вместе помогать молодому следователю-неудачнику Дмитрию Сайкину (Даниил Вахрушев) в раскрытии дел.
С 13 мая, НТВ, Premier
Сериал «Универ. 13 лет спустя», премьера (ТНТ) (16+)
Иногда они возвращаются — еще один проект, получивший продолжение на волне ностальгии по нулевым. В сиквеле Антон (Станислав Ярушин) открывает паб и намерен жить только для себя, но в его жизни появляется взрослая дочь. Майкл (Арарат Кещян) пытается вернуть Варю (Екатерина Молоховская), подавшую на развод из-за его измен. Маша (Анна Хилькевич) воспитывает двоих детей, пока муж Валя (Александр Мартынов) надеется на научное открытие, а Кузя (Виталий Гогунский), теперь «пельменный король», приезжает в Москву, так как все еще любит бывшую.
С 13 мая, ТНТ, Premier, Okko
Сериал «Дядя Сам-щик» / Samsiki samchon, премьера (Disney+) (18+)
Историческая драма со звездой «Паразитов» Сон Кан-хо в главной роли. Действие происходит в Южной Кореи 1960-х. После учебы в США в страну возвращается Ким Сан (Пен Е-хан), мечтающий сделать родину по-настоящему процветающей. Помочь ему берется таинственный человек, которого все зовут дядя Сам-щик. Поставил сериал Щин Ен-щик, работавший с Кан-хо над фильмами «Мы — чемпионы» и «В паутине».
С 15 мая, Disney+
Сериал «Калимба», премьера (Okko) (18+)
Детективный триллер с вайбами фильмов «Эксперимент» и «Королевская битва», а также сериала «Игра в кальмара». Профессор Мещерский (Федор Бондарчук) запирает в подвале бывшей психиатрической лечебницы жертв и их обидчиков. Он внимательно наблюдает за испытуемыми благодаря камерам и, кажется, искренне пытается им помочь. Но внезапно все в эксперименте идет не так.
В касте — Алена Михайлова, Константин Плотников, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев, Джал Ибрагимов, Елизавета Шакира, Сергей Гармаш и другие. Режиссером выступил Нурбек Эген («Мажор», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал получил несколько призов, в том числе как самый ожидаемый проект.
С 16 мая, Okko
Сериал «Бриджертоны» / Bridgerton, 3 сезон (Netflix) (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем стал ее старший брат Энтони, который тоже женился. В третьем поиском пары займется Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан). Она давно влюблена в Колина Бриджертона (Люк Ньютон), который считает их просто друзьями, но при этом полагает, что брак не так уж обязательно строить на чувствах. Тем временем у Пенелопы появляется поклонник — лорд Деблинг (Сэм Филлипс). В мае покажут первые четыре серии, остальные будут доступны с 13 июня.
С 16 мая (первая часть сезона), Netflix
Сериал «Красные линии», премьера (Start) (18+)
Спин-офф (и одновременно приквел) «Бывших» с Полиной Гагариной в главной роли. Действие происходит за три года до событий основного сериала и посвящено тому, как скромная начинающая писательница Лена Огурцова, получающая отказы от издательств, становится популярным коучем Еленой Берн. На пути к успеху она встречает известного литератора (Илья Любимов), который обещает ей помочь в карьере. Режиссером «Красных линий» стал Гамлет Дульян («Последователи»).
С 16 мая, Start
Сериал «Внешние сферы» / Outer Range, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение мистической драмы с Джошем Бролином в главной роли о непостижимых тайнах на просторах Вайоминга. Протагонист этой истории — владелец ранчо, который обнаруживает на своей территории черную дыру. Пытаясь выяснить, что это, он сталкивается со сверхъестественными вещами. В касте также Имоджен Путс, играющая исследовательницу паранормального Отэм.
С 16 мая, Prime Video
Сериал «Расплата», премьера («РЕН ТВ», Wink) (18+)
Криминальная сага с Леонидом Бичевиным («Морфий», «Груз 200») в главной роли. Он играет «решалу» Александра Юматова, который параллельно улаживает не слишком легальные дела и разбирается в конфликтах внутри семьи. Режиссером проекта выступил Артем Мазунов («Путь к себе», «Игра на выбывание», «Сашка, любовь моя»).
С 16 мая, Wink
Сериал «Шоу восьми» / Deo eiteu syo, премьера (18+)
Корейский сериал с черным юмором по вводным выглядит как очередная попытка Netflix повторить успех «Игры в кальмара». По сюжету восемь героев соглашаются принять участие в экстремальном реалити-шоу. Их запирают в абсолютно пустой комнате без каких-либо удобств, еды и воды. Чтобы получить что-то нужное для жизни, они должны купить это по баснословным ценам, а сумму вычтут из призового фонда. Снял триллер Хан Джэ-рим («Чрезвычайная ситуация»).
С 17 мая, Netflix
Фильм «Претенденты» / Challengers (18+)
Мелодрама Луки Гуаданьино, режиссера «Суспирии» и «Большого всплеска», — переосмысление «Жюля и Джима» Трюффо, но на фактуре большого тенниса и с Зендеей в касте. Трофейная жена Таша уговаривает мужа-профессионального спортсмена Арта (Майк Фест) принять участие во второсортном турнире: он терпит поражение за поражением, а так якобы вновь поверит в себя. Выясняется, что за теннисный приз конкурса также борется Патрик (Джош О’Коннор), бывший лучший друг Арта. Они поссорились, оба влюбившись в Ташу.
С 17 мая, Prime Video
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