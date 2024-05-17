Гай Ричи, «Бриджертоны» и «Калимба»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Калимба», премьера (Okko) (18+)

Детективный триллер с вайбами фильмов «Эксперимент» и «Королевская битва», а также сериала «Игра в кальмара». Профессор Мещерский (Федор Бондарчук) запирает в подвале бывшей психиатрической лечебницы жертв и их обидчиков. Он внимательно наблюдает за испытуемыми благодаря камерам и, кажется, искренне пытается им помочь. Но внезапно все в эксперименте идет не так.

В касте — Алена Михайлова, Константин Плотников, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев, Джал Ибрагимов, Елизавета Шакира, Сергей Гармаш и другие. Режиссером выступил Нурбек Эген («Мажор», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал получил несколько призов, в том числе как самый ожидаемый проект.

С 16 мая, Okko