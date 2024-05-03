Кроше, кружево и рюши: как прошел марсельский показ Chanel?

Креативный директор Chanel Виржини Виар на неделю опередила Олимпийский огонь (прибывает из Греции в порт Марселя 8 мая), показав на крыше дома-корабля Cité Radieuse (вопреки дождю и штормовому ветру!) фирменный курортный спортшик для фэшн-соревнований — с боди-смокингами и аквашузами!
Для круизно-лазурной прогулки команда Chanel приготовила пастельные микрошорты, яркие боди и полувоздушные комбинезоны. На случай порывистого бриза держим при себе вязаные лонгсливы и кроше-кардиганы — а на вечернюю гастро-вылазку спешим в фирменном твиде (на шоу примерила Таня Чурбанова) и белоснежных кружевных платьях с рюш-оборками и flowercore-вставками (их узор повторяет старинные ночные рубашки с южно-французских рынков из детских воспоминаний Виар).
В круизном шоу модный гигант, зависимый от продаж сезонных коллекций, стабильно позволяет себе чуть-чуть больше смелости — нет, без твида все еще никуда, но зато смело мэтчим его с внушительным мермейдкорным обвесом (вам колье с затонувшего корабля или золотые топы-ожерелья, напоминающие рыболовные сети?), а мейнстримные туфли меняем на тапки-аквашузы и ворсисто-пушистые въетнамки.
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