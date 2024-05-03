Кроше, кружево и рюши: как прошел марсельский показ Chanel?

В круизном шоу модный гигант, зависимый от продаж сезонных коллекций, стабильно позволяет себе чуть-чуть больше смелости — нет, без твида все еще никуда, но зато смело мэтчим его с внушительным мермейдкорным обвесом (вам колье с затонувшего корабля или золотые топы-ожерелья, напоминающие рыболовные сети?), а мейнстримные туфли меняем на тапки-аквашузы и ворсисто-пушистые въетнамки.