В Севкабель Порту появился прогулочный маршрут по объектам стрит-арта

Маршрут, подготовленный 2ГИС совместно со «Стрит-арт хранением», направлен на изучение самых разных форм искусства в общественном пространстве: от монументальных росписей-муралов и инсталляций до небольших мозаик и арт-интервенций. Все желающие смогут узнать об объектах с помощью геосервиса, навигационных стел, разработанных архитектором Егором Богачевым, а также благодаря уличным экскурсиям от «Стрит-арт хранения».

Какие из работ отсылают к наследию авангарда? Как образ волны соединяет историю Севкабель Порта, теорию звука и человеческие эмоции? Какие галереи под открытым небом существуют на территории Порта и какое искусство скрывают петлистые переулки заводских цехов?

На эти и другие вопросы ответит новый маршрут, в который вошли работы уличных художников из разных городов России: Владимира Абиха (Екатеринбург), Турбена, Ульяны Полоз, Василия Базелевса (Санкт-Петербург), Андрея Бергера (Барнаул) и многих других. Кроме того, участники маршрута смогут познакомиться с работами, сделанными совместно с медиа проектом «Это знак».

«В апреле 2024 года мы запустили уличные экскурсии по Севкабель Порту и Исткабелю. Тысячи людей ежедневно посещают эти локации, но далеко не все знают, что за работы здесь расположены. Паблик-арт программа — интересный кейс, когда благоустройство территории тесно переплетено с искусством. Наши экскурсии и информационные стелы призваны стать точкой входа для тех, кто в том числе мог вообще никогда не интересоваться уличным искусством. В маршрут вошли работы, созданные в очень разных техниках и стилистиках», — рассказала куратор «Стрит-арт хранения» Алина Зоря.

Маршрут можно найти в приложении 2ГИС, достаточно в строке поиска геосервиса ввести запрос «стрит-арт маршрут».