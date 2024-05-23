9 лучших мастерских Петербурга, где можно отремонтировать и почистить обувь

Фиксируем бум классных обувных мастерских в городе (и важный общественный запрос на эко-устойчивое потребление!) — больше не выбрасываем белые кроссовки из сезона в сезон, а заботливо несем в локальные супермастерские и забираем как новые. Узнали, кто в городе виртуозно приводит в порядок футуристичные кроссовки, кто мастерски ремонтирует мартинсы и блестяще очищает обувь от реагентов и мартовско-апрельской грязи, а кому под силу восстановить самые олдскульные лодочки с ресейла.
Петербургский хедлайнер по реставрации и ремонту вещей из кожи и замши: за 20 лет работы мастерская Chisto Blisto собрала коллекцию кейсов по оживлению лабутенов, раритетных лоферов Gucci и вневременных дерби и брог. Плюс сапожники Chisto Blisto смело берутся за сезонные работы: ставят профилактику, выводят солевые разводы и делают глассаж.
Большой пр. П.С., 34-36; Московский пр., 198; Рижский пр., 18
За первоклассной (и оперативной!) чисткой кроссовок — к московским профи из Sneaknfresh (в соцсетях за их обувными успехами следят худрук The Blueprint Александр Перепелкин, селебрити-стилист Николай Овечкин и Даша Нецветок, стилизовавшая обложку «Собака.ru» с Анастасией Красовской!). Работают с замшей, нубуком, кожей, текстилем и комбинированными вариантами. При необходимости заберут сникеры курьером — плюс восстановят форму, отремонтируют задники, заменят шнурки и даже высокохудожественно кастомизируют в коллаборации с арт-мастерами из Street Wave.
Средний пр. В.О., 15; ул. Сикейроса, 7к1
Обувное ателье AL'CANTA неподалеку от Левашовского хлебозавода специализируется на ремонте люксовой обуви. Мастера помогут как справиться как с царапинами и разводами от реагентов, так и полностью восстановить винтажную пару эпохи Андре Перуджа.
ул. Газовая, 10
Оксана Милковская
Фаундер ювелирной марки Nude и бренда пижам Maison
Постоянно хожу к AL'CANTA уже 6 лет. Делала у них реставрацию всех своих сумок Hermes — отлично справились. Еще привожу у них в порядок всю белую обувь: кроссовки The Row, шелковые балетки Miu Miu — после их сервиса как новые.
Молодая крафтовая мастерская RUDY Boots в районе Московского вокзала берется за ремонт Dr. Martens любой сложности (бросьте вызов мастеру), а еще скупает ненужные ботинки по принципу «вам — деньги, нам — обувь». Затем команда приводит в порядок полученную пару и перепродает ее (либо отправляет на благотворительность).
ул. Пушкинская, 17
Жители Приморского района, аларм: за четверть века мастера Imperioni воскресили не один десяток замшевых лоферов и лакированных лодочек, так что смело несите им свои угги, мартинсы и вансы — почистят, заменят задники, покрасят и обработают водоотталкивающей нано-пропиткой.
ул. Фурштатская, 2/12; ул. Савушкина, 20
Именно здесь советует чинить обувь худрук винтажного концепт-стора Пиф-паф supershop Светлана Бекасова: мастерская с 20-летним опытом запаслась итальянским и немецким оборудованием и профессионально приводит в порядок любые мюли Bottega Veneta, балетки Chanel и лоферы Gucci. Помимо тотальной реставрационной трансформации, проводят базовую химчистку и покраску.
ул. Некрасова, 23
Светлана Бекасова
Директор первого в Петербурге концептуального комиссионного магазина Пиф-паф supershop
Для ремонта обуви мы отправляем ресейл-охотников в старейшую мастерскую «Престиж Мастер» на Некрасова — ее очень хвалят, команда может восстановить самую футуристичную маржелу и самые модернистские ямамото.
Круглосуточный сервис на Петроградской стороне берется за ремонт самых олдскульных кроссовок и разношенных лоферов, а в соцсетях за его обувными мейковер-успехами следит даже ювелирный мастер-самородок Mozi J. Выводят разводы, восстанавливают ворс замши, удаляют потертости и царапины, а также перешивают элементы и наносят рисунок любой сложности (бесценно для коллекционеров винтажных Converse).
ул. Введенская, 12
Маст-визит место для обладателей заюзанных кроссовок: каждую пару мастера сникер-химчистки Sole Fresh обрабатывают фирменным очищающим средством (формулу держат в строгом секрете), затем проводят глубокую чистку внутренней части, подошвы, стелек и даже шнурков, а в финале деликатно сушат, кондиционируют и окрашивают.
Манежный пер., 19/40
Мастерская Sneaker Klin находится в трех минутах от Литейного, но курьер бесплатно заберет обувь на ремонт в пределах всего города: проведут первоклассную химчистку, при необходимости отремонтируют и арт-кастомизируют любимые сникеры.
ул. Жуковского
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