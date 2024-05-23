9 лучших мастерских Петербурга, где можно отремонтировать и почистить обувь

Фиксируем бум классных обувных мастерских в городе (и важный общественный запрос на эко-устойчивое потребление!) — больше не выбрасываем белые кроссовки из сезона в сезон, а заботливо несем в локальные супермастерские и забираем как новые. Узнали, кто в городе виртуозно приводит в порядок футуристичные кроссовки, кто мастерски ремонтирует мартинсы и блестяще очищает обувь от реагентов и мартовско-апрельской грязи, а кому под силу восстановить самые олдскульные лодочки с ресейла.