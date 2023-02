Горная лаванда: собрали вещи в самом трендовом оттенке сезона

В феврале успокаиваем нервы не только с помощью шопинга, а еще и благодаря целебному эффекту оттенка лилового. Лучшие лекарства в этом случае сумка Yuzefi с пляжным вайбом, который будет сопровождать вас везде, блузка Prada, в волшебной силе которой нет сомнений, и эко-шуба Only Me, которая несет в себе энергию добра, позитива и никакой жестокости. Лавандового уюта предлагаем добавить с помощью кашемирового свитера петербургского бренда YOU, а взять любую высоту помогут туфли Bottega Veneta.