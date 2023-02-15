18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Горная лаванда: собрали вещи в самом трендовом оттенке сезона

Поделиться:

Цифровая лаванда объявлена цветом года (подробнее о том, как работает институт цвета, мы рассказывали тут), а значит у нас есть повод одеться в успокаивающий оттенок с ног до головы. Собрали лавандовую подборку, от одного вида которой становится лучше. 

Архивы пресс-служб

Yuzefi, ДЛТ, 48 350 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 136 500 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 145 000 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 43 450 руб.

Архивы пресс-служб

NO ONE, 3x1, 33 990 руб.

Архивы пресс-служб

ONLY ME, 30 900 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 27 000 руб.

Архивы пресс-служб

CHOUX, 29 980 руб.

Архивы пресс-служб

Myseasons, 22 000 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 20 400 руб.

Архивы пресс-служб

Wolford, 14 600 руб.

Архивы пресс-служб

COCOSHNICK HEADDRESS, 26 000 руб.

Архивы пресс-служб

Кенгуру, Glox, 27 000 руб.

Архивы пресс-служб

NUSELF, Kalmanovich, 44 400 руб.

В феврале успокаиваем нервы не только с помощью шопинга, а еще и благодаря целебному эффекту оттенка лилового. Лучшие лекарства в этом случае сумка Yuzefi с пляжным вайбом, который будет сопровождать вас везде, блузка Prada, в волшебной силе которой нет сомнений, и эко-шуба Only Me, которая несет в себе энергию добра, позитива и никакой жестокости. Лавандового уюта предлагаем добавить с помощью кашемирового свитера петербургского бренда YOU, а взять любую высоту помогут туфли Bottega Veneta. 

Архивы пресс-служб

Studio 29, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 3 999 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 499 руб.

Архивы пресс-служб

Au Pont Rouge, 404 Not Found, 6 800 руб.

Архивы пресс-служб

СТОКМАНН, COLORPLAY, 8 300 руб.

Архивы пресс-служб

8 Store, 2 800 руб. 

Архивы пресс-служб

VIVA LA VIKA, Deja Vu, 4 680 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 6 800 руб.

Архивы пресс-служб

Silk lovers, 600 руб.

Архивы пресс-служб

CHARUEL, 3 990 руб.

Если приобщиться к тренду хочется, а одеваться в лаванду с ног до головы — нет, то начните с деталей! Золотое правило любого эксперимента с цветом от наших стилистов: чем дальше от лица, тем меньше вероятность промаха, так что первым делом возьмите шелковую резинку Silk Lovers, потом — серьги Deja Vu, и постепенно приходите к юбке YOU. Вуаля! Вы — модница.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: