Горная лаванда: собрали вещи в самом трендовом оттенке сезона

Цифровая лаванда объявлена цветом года (подробнее о том, как работает институт цвета, мы рассказывали тут), а значит у нас есть повод одеться в успокаивающий оттенок с ног до головы. Собрали лавандовую подборку, от одного вида которой становится лучше.
В феврале успокаиваем нервы не только с помощью шопинга, а еще и благодаря целебному эффекту оттенка лилового. Лучшие лекарства в этом случае сумка Yuzefi с пляжным вайбом, который будет сопровождать вас везде, блузка Prada, в волшебной силе которой нет сомнений, и эко-шуба Only Me, которая несет в себе энергию добра, позитива и никакой жестокости. Лавандового уюта предлагаем добавить с помощью кашемирового свитера петербургского бренда YOU, а взять любую высоту помогут туфли Bottega Veneta.
Если приобщиться к тренду хочется, а одеваться в лаванду с ног до головы — нет, то начните с деталей! Золотое правило любого эксперимента с цветом от наших стилистов: чем дальше от лица, тем меньше вероятность промаха, так что первым делом возьмите шелковую резинку Silk Lovers, потом — серьги Deja Vu, и постепенно приходите к юбке YOU. Вуаля! Вы — модница.
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