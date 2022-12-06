Вива, пантон! Разбираемся, как появляется главный цвет года

Дважды в год, в преддверии Недель моды, Pantone презентует свой отчет по самым модным цветам года Fashion Color Trend Report. В его основе — аналитика настроения потребителей, общей ситуации в мире и предпочтений модных Домов. Так получается палитра из 10 необычных трендовых и 5 базовых оттенков, которые мы будем видеть в одежде, макияже и интерьерах до объявления следующей.

Например, в последней палитре, опубликованной перед неделями моды весна-лето 2023, появились зеленые, розовые и голубые оттенки разной степени насыщенности, которые мы в полной мере увидели на подиумах.