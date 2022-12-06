Вива, пантон! Разбираемся, как появляется главный цвет года

Каждый год институт Pantone объявляет главный цвет, который нам предстоит видеть везде и всюду ближайший год. «Да здравствует маджента!» восклицаем мы на пороге 2023 года и разбираемся, кто и зачем диктует нам моду на оттенки.
Dries Van Noten
Институт цвета Pantone появился в 1962 году в ответ на технологический прогресс: в цветной печати, на экранах и в головах заказчиков одни и те же оттенки сильно разнились. Так в основу деятельности компании легла система подбора цвета Pantone Matching System — те самые каталоги-вееры с оттенками, которые нам вручают в магазинах красок. Так, независимо от того, где будет воспроизведен цвет: на компьютере, в полиграфии или диване, оттенок получится один и тот же, со скидкой на текстуру материала, которая может давать незначительную погрешность, но и это Pantone легко решает: в ассортименте имеются каталоги для ткани, пластика, глянцевой и матовой бумаги.
Дважды в год, в преддверии Недель моды, Pantone презентует свой отчет по самым модным цветам года Fashion Color Trend Report. В его основе — аналитика настроения потребителей, общей ситуации в мире и предпочтений модных Домов. Так получается палитра из 10 необычных трендовых и 5 базовых оттенков, которые мы будем видеть в одежде, макияже и интерьерах до объявления следующей.
Например, в последней палитре, опубликованной перед неделями моды весна-лето 2023, появились зеленые, розовые и голубые оттенки разной степени насыщенности, которые мы в полной мере увидели на подиумах.
Цвет года по версии Pantone
Объявление цвета года Pantone взял на себя только в 2000 году. И это решение достаточно субъективно: на протяжении года исполнительный директор института цвета Леатрис Эйсман вместе с сотрудниками изучает моду, социальные сети и даже политику. Позже, после долгих дебатов, Pantone объявляет цвет года, который будет доминировать следующие 365 дней. И хотя порой мы не понимаем, откуда пришло это решение, сам Леатрис утверждает, что по наблюдениям экспертов в больших городах, мы сами чаще всего выбираем именно эти цвета на протяжении прошедшего года.
Цветом 2023 года назван Viva Magenta (или цвет маминого борща) — карминово-красный оттенок с фиолетовым поттоном. В Pantone уверены, что этот цвет должен придавать нам мощи, вдохновения и бесстрашия (и хорошего аппетита!). Охотно верим и уже составляем тотал-луки.
Цвет года по версии WGSN & COLORO
В 2017 году у Pantone появился главный конкурент: компания WGSN, лидер в области прогнозирования трендов и тенденций моды, запустила собственную цветовую систему Coloro в партнерстве с китайской фирмой CTIC (China Textile Information Center). Их система уникальна: она основана на результатах 20-ти лет исследований и на методологии, разработанной Альбертом Х. Манселлом. Так, каждому цвету в системе Coloro присваивается уникальный семизначный код, где каждая цифра имеет свое значение оттенка, яркости и насыщенности.
WGSN & COLORO называет цветом 2023 года «Цифровую лаванду» — сложный оттенок лилового. По прогнозам экспертов, рядом с этим цветом нам должно быть спокойно и безмятежно даже в период постпандейминого восстановления и ежедневно нарастающей неопределенности.
Собрали несколько вещей в трендовых оттенках, в которых весь 2023 год будем бесстрашно идти напролом с душой, полной спокойствия. Кстати, они отлично сочетаются между собой!
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