В России запустили доставку товаров H&M

«Брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента — самые востребованные категории в доставке из-за рубежа», — рассказал управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров РБК Life.

Так, к заказу доступна женская и мужская одежда, обувь. Как пишет РБК Life, товары доставляются из зарубежных стран.

В сервисе отметили, что CDEK.Shopping не является продавцом и маркетплейсом, а лишь выполняет поручения клиентов по выкупу и доставке товаров из-за границы по агентскому договору оферты. К оплате принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

Напомним, H&M объявил о прекращении работы в России в июле. В официальном заявлении H&M поблагодарили своих российских сотрудников и клиентов: «Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать нашу деятельность в России. Мы глубоко опечалены тем, как это решение отразится на наших сотрудниках, и благодарны им за проделанную работу. Также мы хотим сказать спасибо нашим клиентам».

В августе магазины H&M открылись финальной продажи товаров. В октябре стало известно, что компания приступила к закрытию магазинов в России.