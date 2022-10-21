СМИ: Uniqlo планирует сократить сеть магазинов в России

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из магазинов, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Собеседник издания не знает точное число магазинов, которые планируется сократить.

Издание, ссылаясь на данные японского сайта Uniqlo, отмечает, что в России закрыты уже как минимум две точки: в марте их было 50, а на конец сентября – уже 48.

Планы Uniqlo сократить часть магазинов в России подтвердили «Ведомостям» два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, пока сокращения идут в основном в регионах.

Цветкова отметила, что товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины и в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды, пишут «Ведомости».

Ранее стало известно, что одежда Uniqlo появилась на на российских маркетплейсах.

Напомним, после начала спецоперации президент розничного оператора Fast Retailing Тадаши Янаи заявлял, что магазины Uniqlo продолжат работать в России — несмотря на уходы многих зарубежных брендов из российского рынка. Однако спустя три дня глава компании сообщил, что Uniqlo все же приостанавливает работу в России.