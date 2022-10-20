Одежда Uniqlo стала доступна к продаже на российских маркетплейсах 

«Товары бренда Uniqlo действительно стали доступны клиентам Lamoda. Мы предлагаем оригинальную продукцию Uniqlo, авторизованную официальным представительством бренда на территории России», – рассказали в пресс-службе Lamoda информагентству.

Ранее бренд стал доступен для заказа на коммерческой платформе CDEK.Shopping, а также Ozon. В продаже есть женская, мужская, детская одежда. В пресс-службе СДЭК ТАСС сообщили, что завозят товары Uniqlo из Польши в Россию.

Напомним, после начала спецоперации президент розничного оператора Fast Retailing Тадаши Янаи заявлял, что магазины Uniqlo продолжат работать в России — несмотря на уходы многих зарубежных брендов из российского рынка. Однако спустя три дня глава компании сообщил, что Uniqlo все же приостанавливает работу в России.