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Одежда Uniqlo стала доступна к продаже на российских маркетплейсах 

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Найти товары ушедшего бренда можно, в частности, на Lamoda. Об этом сообщает ТАСС.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«Товары бренда Uniqlo действительно стали доступны клиентам Lamoda. Мы предлагаем оригинальную продукцию Uniqlo, авторизованную официальным представительством бренда на территории России», – рассказали в пресс-службе Lamoda информагентству.

Ранее бренд стал доступен для заказа на коммерческой платформе CDEK.Shopping, а также Ozon. В продаже есть женская, мужская, детская одежда. В пресс-службе СДЭК ТАСС сообщили, что завозят товары Uniqlo из Польши в Россию.

Напомним, после начала спецоперации президент розничного оператора Fast Retailing Тадаши Янаи заявлял, что магазины Uniqlo продолжат работать в России — несмотря на уходы многих зарубежных брендов из российского рынка. Однако спустя три дня глава компании сообщил, что Uniqlo все же приостанавливает работу в России.

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