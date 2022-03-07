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Компания Uniqlo заявила, что не планирует уходить из России

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Президент розничного оператора Fast Retailing Co Тадаши Янаи заявил, что магазины Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на уходы многих зарубежных брендов из российского рынка. Об этом пишет Bloomberg.

Shutterstock

Как отметил Тадаши Янаи, конфликт не должен лишать россиян одежды, ведь она является «жизненной необходимостью». «Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — прокомментировал он решение бренда. Компания пока не собирается приостанавливать свою деятельность в России, однако будет следить за развитием событий.

Список иностранных брендов одежды, которые приостанавливают свою деятельность в России, продолжает пополняться. В их числе теперь —Nike, H&M, Marks & Spencer и Mango, Zara и многие другие.

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