Компания Uniqlo заявила, что не планирует уходить из России

Как отметил Тадаши Янаи, конфликт не должен лишать россиян одежды, ведь она является «жизненной необходимостью». «Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — прокомментировал он решение бренда. Компания пока не собирается приостанавливать свою деятельность в России, однако будет следить за развитием событий.