Тренд нулевых вернулся — снова носим платье поверх брюк, как юные Бритни Спирз и Ники Хилтон

Семидесятые, девяностые, нулевые, 2010-ые — в каждый из этих периодов сочетание платья или юбки с брюками возвращало себе популярность. Новый всплеск интереса к давно известной комбинации случился после Недель мод, которые прошли этой осенью. Моделей в платьях поверх брюк вывели на подиум Louis Vuitton, Jil Sander и Peter Do, провозгласив это сочетание трендом грядущего весенне-летнего сезона. Мы советует не ждать, а адаптировать его под реалии, ведь многослойность сейчас нам точно не помешает.
Комбинация брюк и платья (юбки) исторически отсылает к индийскому мужскому костюму. Самый древний и каноничный вариант — это дхоти — полоса ткани, которая оборачивается вокруг ног на манер современных брюк, в сочетании с накидкой, прикрывающей верхнюю часть тела, которую позже заменила туника. Но выйти из категории национального костюма и стать более массовым сочетанию брюк и платьев помогли, конечно, 70-ые, а их главными амбассадорами стали хиппи. Длинные туники с этническими мотивами, которые дополнялись свободными брюками, и сарафаны, надетые поверх расклешенных джинс, закрепились в качестве визуальных маркеров субкультуры.
Еще один взлет сочетания юбок или платьев с брюками или джинсами пришелся на конец 90-ых-начало нулевых. It-girls того периода — юная и на пике славы Бритни Спирз, поп-иконы — участницы группы Spice Girls, светская львица (да, тогда так говорили) Ники Хилтон носили платья-комбинации и даже обтягивающие платья с джинсами-клеш. Дополнял брюки юбками и Курт Кобейн в своих сценических образах. Кроме того, этот стилевой прием использовали художники по костюмам молодежных сериалов. Так героиня Алисы Милано в популярном в конце 90-ых сериале «Зачарованные» охотится на демонов (сериал рассказывает о трех сестрах-ведьмах, которые сражаются с нечистью), надев прозрачную юбку из парчи поверх спортивных брюк.
В разные годы свои интерпретации популярного сочетания показывали такие бренды как The Row, Stella McСartney, Céline времен Фиби Файло (была креативным директором бренда до 2018 года), Gucci. Из соединения брюк и платьев получались и сдержанные минималистичные сочетания, где обе вещи одного цвета и одной фактуры, и более нарядные, например, с вечерними платьями и брюками палаццо, и образы в духе 70-ых.
На Неделях моды, которые прошли в сентябре-октябре этого года, мы увидели новую порцию свежих прочтений fashion-наследия хиппи, Бритни Спирз и Ники Хилтон. Ностальгия по двухтысячным стала одной из главных причин — платье поверх брюк органично вписались в набор трендов родом из нулевых. В этот стикерпак также входят экстремально низкая посадка, большие пряжки на ремнях, торчащее белье и короткие топы. Louis Vuitton показали самый близкий к эстетике нулевых вариант — джинсы плюс платье-комбинация. Креативные директоры Jil Sander Люси и Люк Мейер обернули тренд в привычную для себя минималистичную форму и представили total white комплект, состоящий из свободных брюк и шелкового платья. Одноцветное сочетание было и в коллекции весна-лето 2022 Peter Do, к нему создатель и дизайнер бренда Питер До добавил и микс платья с расклешенными джинсами.
Необязательно ждать весны, чтобы носить платье или юбку поверх брюк или джинс. Мода, пропагандирующая вот уже несколько сезонов комфорт, научила нас тому, что многослойность — это благо. Особенно в зимний период. Поэтому сейчас носим расклешенные джинсы с водолазками и платьями-комбинациями или надеваем плотные, держащие форму платья со свободными брюками.
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