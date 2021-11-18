Тренд нулевых вернулся — снова носим платье поверх брюк, как юные Бритни Спирз и Ники Хилтон

На Неделях моды, которые прошли в сентябре-октябре этого года, мы увидели новую порцию свежих прочтений fashion-наследия хиппи, Бритни Спирз и Ники Хилтон. Ностальгия по двухтысячным стала одной из главных причин — платье поверх брюк органично вписались в набор трендов родом из нулевых. В этот стикерпак также входят экстремально низкая посадка, большие пряжки на ремнях, торчащее белье и короткие топы. Louis Vuitton показали самый близкий к эстетике нулевых вариант — джинсы плюс платье-комбинация. Креативные директоры Jil Sander Люси и Люк Мейер обернули тренд в привычную для себя минималистичную форму и представили total white комплект, состоящий из свободных брюк и шелкового платья. Одноцветное сочетание было и в коллекции весна-лето 2022 Peter Do, к нему создатель и дизайнер бренда Питер До добавил и микс платья с расклешенными джинсами.