Тренчи из ткани Burberry с воротником-стойкой и заостренными лацканами — в новом дропе марки FLÜG

Марка верхней одежды FLÜG выпустила второй дроп своей весенне-летней коллекции. В него вошли тренчи, созданные из каркасной ткани Burberry, которую создательница и дизайнер бренда Дина Малышева нашла на итальянских стоках.
Все вещи традиционного для марки лаконичного и функционального дизайна. Это объемные тренчи классического силуэта с архитектурными деталями: воротником-стойкой с заостренными лацканами, отлетной кокеткой и широким съемным поясом. Кроме того, дроп дополнили мюли с квадратным носком из кожи наппа. Над обувью FLÜG работали вместе с петербургской студией обуви ручной работы MISLISTUDIO.
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