Тренчи из ткани Burberry с воротником-стойкой и заостренными лацканами — в новом дропе марки FLÜG

Все вещи традиционного для марки лаконичного и функционального дизайна. Это объемные тренчи классического силуэта с архитектурными деталями: воротником-стойкой с заостренными лацканами, отлетной кокеткой и широким съемным поясом. Кроме того, дроп дополнили мюли с квадратным носком из кожи наппа. Над обувью FLÜG работали вместе с петербургской студией обуви ручной работы MISLISTUDIO.