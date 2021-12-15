Билли Айлиш появилась на шоу Saturday Night Live в юбке российской марки Red September

На минувших выходных вышел новый выпуск американского шоу Saturday Night Live. В гостях у ведущего — актера и комика Даррела Хэммонда — побывала Билли Айлиш. Частью одного из образов певицы стала юбка российской марки Red September.
Айлиш появилась в шерстяной плиссированной юбке из осенне-зимней коллекции бренда, которая отличается сложным кроем. Напомним, что марку Red September создала дизайнер Ольга Васюкова — она выпускница знакового для fashion-индустрии института Polimoda во Флоренции, работает на стыке моды и современного искусства.
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