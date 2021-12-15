Билли Айлиш появилась на шоу Saturday Night Live в юбке российской марки Red September

Айлиш появилась в шерстяной плиссированной юбке из осенне-зимней коллекции бренда, которая отличается сложным кроем. Напомним, что марку Red September создала дизайнер Ольга Васюкова — она выпускница знакового для fashion-индустрии института Polimoda во Флоренции, работает на стыке моды и современного искусства.