Съемка проходила в центре Москвы в олдскульной советской мастерской, где сейчас находится производство трафаретной печати — шелкографии. Снимки сделаны на пленочную камеру Hasselblad, на них актриса позирует в обуви Sintezia. Хайруллина представила два образа: один состоит их ботфорт, шотландского килта и черной блузы, второй — из красных кожаных брюк, ботинок и также темного верха.
Посмотрите съемку марки Sintezia, главной героиней которой стала актриса Роза Хайруллина
История знакомства Sintezia и актрисы началась с покупки — Хайруллина приобрела две пары ботинок в магазине марки, а на следующей день уже согласилась принять участие в съемке бренда. Обычно актриса ездит на шопинг в Японию и Берлин, но обувь Sintezia всерьез ей приглянулась. Ждем появления ботинок петербургской марки в кино!
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