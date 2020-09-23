Посмотрите съемку марки Sintezia, главной героиней которой стала актриса Роза Хайруллина

Съемка проходила в центре Москвы в олдскульной советской мастерской, где сейчас находится производство трафаретной печати — шелкографии. Снимки сделаны на пленочную камеру Hasselblad, на них актриса позирует в обуви Sintezia. Хайруллина представила два образа: один состоит их ботфорт, шотландского килта и черной блузы, второй — из красных кожаных брюк, ботинок и также темного верха.