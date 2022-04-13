30 вещей-инвестиций из мужских коллекций, на которые стоит обратить внимание

Осознанный подход к покупкам и желание вкладываться в вещи-нетленки, которые не потеряют актуальность через пару сезонов, сегодня стали актуальнее. Мы это учли и изучили новые мужские коллекции на предмет подходящих кандидатов. В список попали верхняя одежда, бомберы, классические костюмы и вечные белые кеды. В общем, формируем мужской гардероб если не на века, то на ближайшие пару лет точно.