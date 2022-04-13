30 вещей-инвестиций из мужских коллекций, на которые стоит обратить внимание

Осознанный подход к покупкам и желание вкладываться в вещи-нетленки, которые не потеряют актуальность через пару сезонов, сегодня стали актуальнее. Мы это учли и изучили новые мужские коллекции на предмет подходящих кандидатов. В список попали верхняя одежда, бомберы, классические костюмы и вечные белые кеды. В общем, формируем мужской гардероб если не на века, то на ближайшие пару лет точно.
Одежда
Начинаем с самого масштабного — верхней одежды. Под категорию классики здесь попадают канонические бежевые тренчи, прямые пальто сдержанных черного и серого цветов, а также универсальные куртки. С нестареющими визуальными кодами вот уже много лет работают Kiton, Ralph Lauren, Brioni и, вопреки их привычному позиционированию, Dolce & Gabbana. Да, итальянский дуэт умеет не только в безудержную феерию, блестки и цветы.
Если все-таки брать во внимание сезонные тенденции мужской моды, то без бомбера не обойтись. Дизайнеры показали свои интерпретации культовой вещи в коллекциях осень-зима 2022, так что идем на опережение. При этом стиль преппи, конечно, уже скорее константа фэшн-мира. Под определение вечных бомберов попадают модели Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Brunello Cucinelli — спокойные, без нашивок и ярких деталей.
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Brioni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Brioni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Пиджаки, бессменные костюмные двойки, рубашки в мелкую клетку и полоску, прямые и чуть зауженные брюки можно смело брать с собой в любой сезон. И наслаждаться их универсальностью долгие годы. Такие модели найдутся у Ralph Lauren, Brioni, Balmain и Kiton.
Экспериментально доказано: качественный трикотаж — отличная инвестиция. Особенно, если речь об идеальной черной водолазке Dolce & Gabbana, шерстяном кардигане Brioni или кашемировом свитере Brunello Cucinelli. Хорошим вложением также будет покупка черной футболки, поло и худи из культовой коллаборации. Например, Balenciaga и The Simpsons. Мульфильм и поп-культурный феномен знает все о многолетней актуальности — как никак в эфире с 1989 года.
Аксессуары
Bottega Veneta создают it-аксессуары не только для женщин, но и для мужчин. В подтверждение — рюкзак из весенне-летней коллекции бренда. Эта коллекция стала финальной для экс-креативного директора модного дома Дэниела Ли, а значит все вещи из нее — почти коллекционные. Не менее хороши и аксессуары Saint Laurent, Tom Ford, Kiton.
Обувь
Пожалуй, мы составили вечный и универсальный обувной гардероб. Что должно в нем быть? Белые кеды, массивные броги, замшевые мокасины, лаковые дерби и брутальные ботинки. Над реализацией списка успешно поработали Balmain, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli и Dolce & Gabbana.
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