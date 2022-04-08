Акцент на плечи, костюмы с шортами, выглядывающее белье: топ-5 мужских тенденций сезона

Предлагаем не ждать и вдохновляться мужскими показами осень-зима 2022 уже сейчас. Советуем адаптировать самые жизнеспособные в повседневных реалиях тенденции к весенне-летнему сезону и носить пиджаки с акцентными плечами, костюмы с шортами и цветные брюки. Спойлер: мужские тренды во многом рифмуются с женскими.
Внимание: плечи
Теперь акцентируют внимание на плечах не только Balenciaga. Частью тела, заслуживающей отдельного и пристального внимания, плечи признали VTMNTS, Prada, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Варианты акцента дизайнеры позволяют выбирать мужчинам самостоятельно: острые формы, подплечники, объем. С таким арсеналом даже те, кто не накачался к летнему сезону, имеют все шансы стать внушительнее.
Оголяемся и машем
Идеальная тенденция для весенне-летнего сезона — костюмы с шортами вместо брюк. До микро-моделей, как в образах Miu Miu, дело пока не дошло, но все же мужчины могут показывать коленки. Стилизовать шорты можно по-разному, например, добавить к ним гольфы по примеру Fendi, высокие ботинки или вовсе сапоги — как сделали Louis Vuitton. Пиджак тоже не константа — его в паре с рубашкой вполне можно заменить на жилет, косуху или бомбер. В общем, костюмные шорты дают простор для экспериментов со стилем: от делового до расслабленного.
Цветные, яркие, твои
Еще один способ освежить костюм — заменить традиционные черные и серые брюки на брюки ярких цветов. Мы вместе с Ami и MSGM советуем приглядеться к вариантам оранжевого оттенка — одного из главных в этом весенне-летнем сезоне. Розовые, фиолетовые и голубые тоже хороши — это доказывают Versace, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana. Выбор фасонов, что радует, не ограничен: мужчины вольны носить как свободные брюки с заниженной посадкой или брюки с разрезами, так и классические костюмные модели.
Школа, я скучаю
Хорошие новости для тех, кто мечтал стать капитаном школьной бейсбольной команды или студентом одного из университетов Лиги плюща. Стиль преппи в том или ином виде появляется на подиумах постоянно — сезон осень-зима 2022 не стал исключением. К заветной культовой униформе обратились Kenzo, Undercover, Louis Vuitton. В нынешних реалиях школьную тему можно интерпретировать как откат к прежней жизни и детству, когда не нужно было решать проблемы, а солнце светило ярче.
Не стыдно, когда видно
Нулевые проникли не только в женский гардероб, но и в мужской. Точнее, вернулись. У миллениалов еще свежи воспоминания о белье, торчащем из-под широких джинсов. Сейчас джинсы в большинстве случаев заменили брюки, но смысл остался. Dior учат, как показывать нижнее белье тактично, Alled Martines более радикальны. Сходятся все в одном — рубашки, футболки и даже свитеры следует заправлять прямо в боксеры. Еще один способ (но уже родом не из 2000-х) придать образу интимности — оголить сосок. Это очень красиво сделали Loewe.
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