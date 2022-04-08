Акцент на плечи, костюмы с шортами, выглядывающее белье: топ-5 мужских тенденций сезона

Идеальная тенденция для весенне-летнего сезона — костюмы с шортами вместо брюк. До микро-моделей, как в образах Miu Miu, дело пока не дошло, но все же мужчины могут показывать коленки. Стилизовать шорты можно по-разному, например, добавить к ним гольфы по примеру Fendi, высокие ботинки или вовсе сапоги — как сделали Louis Vuitton. Пиджак тоже не константа — его в паре с рубашкой вполне можно заменить на жилет, косуху или бомбер. В общем, костюмные шорты дают простор для экспериментов со стилем: от делового до расслабленного.