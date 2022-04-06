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Вещи

45 вещей-инвестиций из новых коллекций, которые останутся с нами не на один сезон

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Тренды позволяют экспериментировать, но если сurrent mood стабильность и постоянство, то лучше присмотреться к вещам, которые имеют шансы если не войти в историю, то закрепиться в ней на ближайшие несколько лет. В коллекциях сезона весна-лето 2022 такие вещи есть, и они вполне способны встать в один ряд с культовыми тренчами Burberry или сумками Dior Saddle. Собрали пиджаки, верхнюю одежду, обувь и сумки, в которые можно смело инвестировать.

Сумки

архивы пресс-служб

Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Когда речь заходит о фэшн-нетленках, на ум сразу приходят сумки. Не зря же этот аксессуар — один из самых популярных среди завсегдатает винтажных магазинов и ресейл-платформ. В этом сезоне дизайнеры постарались и выпустили как обновленные версии своих легенд, так и убедительные новинки. Среди сумок, которым не грозит скорая потеря популярности, La Medusa из круизной коллекции Versace, клатч классической формы Goya Accordion и Puzzle Hobo вытянутого силуэта от Loewe, культовая Dolce & Gabbana Sicily и краш всех минималистов — The Row Half Moon.

Одежда

архивы пресс-служб

Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Khaite, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Под понятие вечных ценностей попадает и верхняя одежда, а именно правильные кожаные куртки, тренчи в базовых оттенках, а также прямое пальто духоподъемного оттенка. Последнее, кстати, вообще может стать вещью коллекционной, так как входит в финальную коллекцию дизайнера Дэниела Ли для Bottega Veneta.

архивы пресс-служб

Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Проверку временем и трендами точно пройдут и жакеты. Можно сделать реверанс в сторону тенденций и остановиться на варианте трендового оранжевого цвета — как у Ralph Lauren, а можно отдаться классике — как сделали Alexander McQueen и Dolce & Gabbana.

архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Деним и трикотаж — еще одни герои из команды вечных. Это наверняка знают Balenciaga, Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta.

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Качественные и тактильно-приятные материалы — не только гарантия того, что вещь пробудет с вами не один сезон, но и базовая потребность. Удовлетворять ее помогают Versace, Tom Ford, Brunello Cucinelli, Balmain и Saint Laurent.

Обувь

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Tod's, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Gianvito Rossi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Да, платформы в этом сезоне — хит (и мы об этом не раз говорили), но если играть в долгую, то с классическими лодочками Tom Ford, сандалиями Marni, кедами Saint Laurent и балетками Tod's.

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