45 вещей-инвестиций из новых коллекций, которые останутся с нами не на один сезон

Тренды позволяют экспериментировать, но если сurrent mood стабильность и постоянство, то лучше присмотреться к вещам, которые имеют шансы если не войти в историю, то закрепиться в ней на ближайшие несколько лет. В коллекциях сезона весна-лето 2022 такие вещи есть, и они вполне способны встать в один ряд с культовыми тренчами Burberry или сумками Dior Saddle. Собрали пиджаки, верхнюю одежду, обувь и сумки, в которые можно смело инвестировать.
Сумки
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Когда речь заходит о фэшн-нетленках, на ум сразу приходят сумки. Не зря же этот аксессуар — один из самых популярных среди завсегдатает винтажных магазинов и ресейл-платформ. В этом сезоне дизайнеры постарались и выпустили как обновленные версии своих легенд, так и убедительные новинки. Среди сумок, которым не грозит скорая потеря популярности, La Medusa из круизной коллекции Versace, клатч классической формы Goya Accordion и Puzzle Hobo вытянутого силуэта от Loewe, культовая Dolce & Gabbana Sicily и краш всех минималистов — The Row Half Moon.
Одежда
Под понятие вечных ценностей попадает и верхняя одежда, а именно правильные кожаные куртки, тренчи в базовых оттенках, а также прямое пальто духоподъемного оттенка. Последнее, кстати, вообще может стать вещью коллекционной, так как входит в финальную коллекцию дизайнера Дэниела Ли для Bottega Veneta.
Проверку временем и трендами точно пройдут и жакеты. Можно сделать реверанс в сторону тенденций и остановиться на варианте трендового оранжевого цвета — как у Ralph Lauren, а можно отдаться классике — как сделали Alexander McQueen и Dolce & Gabbana.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Деним и трикотаж — еще одни герои из команды вечных. Это наверняка знают Balenciaga, Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Качественные и тактильно-приятные материалы — не только гарантия того, что вещь пробудет с вами не один сезон, но и базовая потребность. Удовлетворять ее помогают Versace, Tom Ford, Brunello Cucinelli, Balmain и Saint Laurent.
Обувь
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Tod's, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Gianvito Rossi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Да, платформы в этом сезоне — хит (и мы об этом не раз говорили), но если играть в долгую, то с классическими лодочками Tom Ford, сандалиями Marni, кедами Saint Laurent и балетками Tod's.
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