45 вещей-инвестиций из новых коллекций, которые останутся с нами не на один сезон

Тренды позволяют экспериментировать, но если сurrent mood стабильность и постоянство, то лучше присмотреться к вещам, которые имеют шансы если не войти в историю, то закрепиться в ней на ближайшие несколько лет. В коллекциях сезона весна-лето 2022 такие вещи есть, и они вполне способны встать в один ряд с культовыми тренчами Burberry или сумками Dior Saddle. Собрали пиджаки, верхнюю одежду, обувь и сумки, в которые можно смело инвестировать.