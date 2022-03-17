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OLA OLA выпустили весенне-летнюю коллекцию с принтами, шнуровкой и вышивками

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Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA

У петербургской марки дизайнера Оли Гинзбург — лауреата премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — вышла новая коллекция. В ней соединились как знаковые для бренда приемы: сложный крой, принты, шнуровки, вышивки, так и нетипичные для OLA OLA сдержанность и лаконичные силуэты.

Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA

Коллекция отличается подчеркнутой феминностью. За женственность в ней отвечают полупрозрачные сарафаны, блузки и платья-кимоно, структурированные бюстье, а также юбки и топы с нежным цветочным принтом и пайетками. Кроме того, в коллекции есть комплекты из сетки: полосатые лонгсливы и легинсы-клеш в двух вариантах расцветки, хлопковые футболки и лонгсливы с вышивкой в стиле модерн, бархатный бомбер, удлиненный тренч. Среди аксессуаров — объемные сумки из красной и черной лаке, принтованной шерсти и шелка. Большая часть вещей создана с использованием оставшихся от предыдущих коллекций тканей.

Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA
Полина Мыкуш/OLA OLA

В новом кампейне OLA OLA снялись актеры молодого и дерзкого театра FULCRO: Сергей Горошко, Никита Гольдман-Кох, Антон Вараксин, Екатерина Тихонова, Анастасия Гордыманова.

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