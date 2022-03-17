OLA OLA выпустили весенне-летнюю коллекцию с принтами, шнуровкой и вышивками

Коллекция отличается подчеркнутой феминностью. За женственность в ней отвечают полупрозрачные сарафаны, блузки и платья-кимоно, структурированные бюстье, а также юбки и топы с нежным цветочным принтом и пайетками. Кроме того, в коллекции есть комплекты из сетки: полосатые лонгсливы и легинсы-клеш в двух вариантах расцветки, хлопковые футболки и лонгсливы с вышивкой в стиле модерн, бархатный бомбер, удлиненный тренч. Среди аксессуаров — объемные сумки из красной и черной лаке, принтованной шерсти и шелка. Большая часть вещей создана с использованием оставшихся от предыдущих коллекций тканей.