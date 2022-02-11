Фэшн-планы на выходные: 5 распродаж от петербургских марок, на которые нужно успеть

Строим планы на грядущие выходные уже сегодня и включаем в них распродажи локальных марок. Тем более, что на них есть возможность купить как зимние пуховики, так и летние платья, как офлайн, так и онлайн. «Собака.ru» собрала лучшие предложения со скидками от 20 до 70%.
NNedre
До 70%
Большую распродажу NNedre запустили еще в декабре, а в эти выходные нас ждет ее апогей. Скидки до 70% на коллекции прошлого года, 60% на парки и тренчи, 50% на лимитированную коллекцию NNedre x Asketik, брюки и юбки из плотного хлопка, тельняшки, худи, 30% на лимитированную коллекцию Recycle Drop. Кроме того, 12 и 13 февраля станут последними днями работы офлайн магазина марки в привычном формате.
NNedre, Басков переулок, 29
My812
До 40%
Распродажа стартовала и у знаковой петербургской марки My812. Сейчас на избранные вещи действуют скидки до 40%. В сэйле участвует как верхняя одежда, так и узнаваемые шелковые топы My812, платья из органзы, шерстяные жилеты, брюки и платья из новогодней коллекции. Памятка покупателю: количество вещей их их размеры ограничены.
My 812, Каменноостровский пр., 54
Ola Ola
sample sale
Ola Ola устраивают на выходных sample sale, то есть распродают образцы своих вещей. Распродажа пройдет в офлайновом магазине 12 и 13 февраля. Что покупать: топы, юбки, брюки и платья. Цены обещают от 1 000 (!) рублей.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж
FLÜG
20%
Марка верхней одежды запустила распродажу коллекции сезона FW’21-22. Учитывая нестабильную погоду, пуховик со скидкой в 20% лишним не будет. Есть длинные модели, есть укороченные, с капюшон и без, но все минималистичные, из натурального гусиного пуха и мембранной ткани. Скидки действуют на сайте FLÜG и при заказе через директ.
Сайт FLÜG
Инстаграм FLÜG
Svoya
До 70%
В противовес зимним предложения sample sale у марки Svoya. Ребята распродают образцы из своего летнего дропа, причем со скидками до 70%. Советуем особенно приглядеться к платью изо льна с разрезами по бокам в цвете киви, анораку и платью-боди из джинсы. Заказать вещи можно онлайн на сайте в инстаграме марки. Каждая модель представлена в единственном экземпляре.
Сайт Svoya
Инстаграм Svoya
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