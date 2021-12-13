NNedre закрывают офлайн-магазин в Петербурге и устраивают распродажу

Из манифеста марки

«В NNedre накопился гигантский багаж знаний и есть понимание, что время изменений в фэшн-индустрии пришло. Мы надеемся, что наши покупатели с пониманием отнесутся к этим переменам и поддержат нас. Это решение о ликвидации магазина и смене вектора развития марки далось мне не просто, но оно очень глубокое и честное. Я хочу дать себе время, пространство для более осознанной деятельности и созидания бизнеса, который будет полностью отражать мое видение, где не придется идти на компромисс или жертвовать личным ресурсом ради достижения цели. Я всегда советовала своим покупателям выбирать лучшее и заботиться о себе, сейчас я выбираю такой же путь для своей компании и себя».