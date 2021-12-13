NNedre закрывают офлайн-магазин в Петербурге и устраивают распродажу

Уже с января 2022 года офлайн-магазин петербургской марки NNedre в Басковом переулке, 29 перестанет работать. По случаю закрытия бренд устроил распродажу (кроме вещей из коллекций New Year и Recycle drop). Весь декабрь действует скидка 50%, а к концу месяца, если что-то из ассортимента останется, она увеличится.
Основательница и дизайнер марки Нелли Недре в наступающее году решила углубиться в sustainable fashion (в 2022 большая часть вещей NNedre — 30-50% — будет создаваться из переработанных материалов), slow-fashion с использованием технологичных материалов и работу над капсульными коллекциями. Каждая новая вещь будет представлять собой артефакт, выпущенный лимитированным тиражом, с продуманным дизайном и историей. При этом мини-коллекции не будут привязаны сезону или календарным событиям. Онлайн-магазин NNedre продолжит работать.
Нелли Недре
Из манифеста марки
«В NNedre накопился гигантский багаж знаний и есть понимание, что время изменений в фэшн-индустрии пришло. Мы надеемся, что наши покупатели с пониманием отнесутся к этим переменам и поддержат нас. Это решение о ликвидации магазина и смене вектора развития марки далось мне не просто, но оно очень глубокое и честное. Я хочу дать себе время, пространство для более осознанной деятельности и созидания бизнеса, который будет полностью отражать мое видение, где не придется идти на компромисс или жертвовать личным ресурсом ради достижения цели. Я всегда советовала своим покупателям выбирать лучшее и заботиться о себе, сейчас я выбираю такой же путь для своей компании и себя».
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