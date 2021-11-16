Корсет и платье с открытыми плечами в новогодней мини-коллекции MY812

В мини-коллекцию вошли пять новых вещей: костюм из брюк палаццо и блузы с драпировкой на талии, а также три платья. Одно из них с открытыми плечами, другое — свежая интерпретация знакового силуэта MY812 — корсетное платье с мягкой по форме юбкой из фактурного плотного хлопка кремового оттенка.