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Корсет и платье с открытыми плечами в новогодней мини-коллекции MY812

Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812
Анастасия Лисицына/MY812

Петербургский бренд MY812 представил новогоднюю капсулу. Она посвящена празднику, но не обязательно календарному, а празднику, который можно устраивать себе каждый день. Кампейн мини-коллекции больше напоминает дружеское застолье — съемка прошла в дома у создательницы бренда Альбины Зуевой, в роли гостей вечеринки — друзья марки.

Кирилл Колобянин/MY812
Кирилл Колобянин/MY812
Кирилл Колобянин/MY812
Кирилл Колобянин/MY812
Кирилл Колобянин/MY812
Кирилл Колобянин/MY812

В мини-коллекцию вошли пять новых вещей: костюм из брюк палаццо и блузы с драпировкой на талии, а также три платья. Одно из них с открытыми плечами, другое — свежая интерпретация знакового силуэта MY812 — корсетное платье с мягкой по форме юбкой из фактурного плотного хлопка кремового оттенка.

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