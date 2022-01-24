Золотая сумка-голова, шляпа со скальпом и корсеты с кольцами Сатурна: показ Schiaparelli открыл кутюрную Неделю моды

С телесностью Дэниел Росберри работал не впервые — обращение к анатомии мы видели и в кутюрной коллекции, показанной дизайнером год назад. В этот раз он вновь показал обувь с выделенными золотым пальцами, а также топы из прозрачных тканей, золотые рукава-перчатки, украшенные камнями, золотые корсеты, шляпу со скальпом, платье с золотыми ребрами и сумку-голову с выдвижными глазами и челюстью. За космос отвечали золотые кольца Сатурна вокруг корсетов. Кроме того, в коллекцию вошли жакет, который напомнил лекала или лишь макет вещи, и золотые батоны в качестве аксессуаров.