Золотая сумка-голова, шляпа со скальпом и корсеты с кольцами Сатурна: показ Schiaparelli открыл кутюрную Неделю моды

Schiaparelli представили коллекцию SS22 Haute Couture на стартовавшей сегодня кутюрной Неделе моды. Шоу бренда посетили звездные гости — замеченные вчера на показе Kenzo Канье Уэст и Джулия Фокс, а над созданием образов для показа трудились не менее звездные профессионалы — визажистка Пэт МакГрат и стилист по волосам Гвидо Палау. Креативный директор модного дома Дэниел Росберри создал традиционно зрелищную и роскошную коллекцию в черно-белой цветовой гамме с обилием золота, вечерними платьями, корсетами и сюрреалистичными аксессуарами. В ней можно найти отсылки к творчеству Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли, а также к важным для основательницы Schiaparelli темам — телесности и космосу.
С телесностью Дэниел Росберри работал не впервые — обращение к анатомии мы видели и в кутюрной коллекции, показанной дизайнером год назад. В этот раз он вновь показал обувь с выделенными золотым пальцами, а также топы из прозрачных тканей, золотые рукава-перчатки, украшенные камнями, золотые корсеты, шляпу со скальпом, платье с золотыми ребрами и сумку-голову с выдвижными глазами и челюстью. За космос отвечали золотые кольца Сатурна вокруг корсетов. Кроме того, в коллекцию вошли жакет, который напомнил лекала или лишь макет вещи, и золотые батоны в качестве аксессуаров.
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