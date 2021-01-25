Телесность, обувь с золотыми пальцами и сумка-замок в коллекции Schiaparelli, открывшей кутюрную Неделю моды

Коллекция Schiaparelli открыла кутюрную неделю моды в Париже. Креативный директор бренда Дэниел Розберри максимально сосредоточился на телесности, создав платья, корсеты и сумки, имитирующие накаченное, рельефное тело (в таком корсете, но зеленого цвета, уже появлялась Ким Кардашьян). Еще одна анатомическая отсылка — обувь с выделенными золотым пальцами. Деталь украсила как ботильоны на небольшом каблуке, так и ботинки и ботфорты на массивной подошве.
Также в коллекцию вошли платья с длинным шлейфом, корсеты-доспехи, платья, целиком состоящие из пайеток, жакеты с золотой отделкой, блузы гипертрофированного объема. Дополнили образы массивные золотые украшения — огромные серьги, маски, сумки-клатчи и сумки в виде замков. Многие вещи коллекции выполнены в знаковом для самой Эльзы Скиапарелли цвете shocking pink («шокирующий розовый»).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.