Телесность, обувь с золотыми пальцами и сумка-замок в коллекции Schiaparelli, открывшей кутюрную Неделю моды

Коллекция Schiaparelli открыла кутюрную неделю моды в Париже. Креативный директор бренда Дэниел Розберри максимально сосредоточился на телесности, создав платья, корсеты и сумки, имитирующие накаченное, рельефное тело (в таком корсете, но зеленого цвета, уже появлялась Ким Кардашьян). Еще одна анатомическая отсылка — обувь с выделенными золотым пальцами. Деталь украсила как ботильоны на небольшом каблуке, так и ботинки и ботфорты на массивной подошве.