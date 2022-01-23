Клетчатые пальто, береты, Канье Уэст и Фаррелл Уильямс среди гостей: Ниго представил дебютную коллекцию для Kenzo

У основателя стритвир-бренда A Bathing Ape Ниго состоялся дебют в качестве креативного директора Kenzo. Японский дизайнер показал свою первую коллекцию для модного дома в парижском торговом центре Galerie Vivienne, в котором в 1970 году проходил первый показ основателя бренда — Кензо Такада. Кроме того, именно в 1970-ом родился сам Ниго. Знаменательный год новый креативный директор модного дома увековечил на одном из беретов коллекции (в похожем появился на шоу Фаррелл Уильямс).
Помимо беретов в осенне-зимнюю коллекцию Kenzo вошли шапки, укороченные куртки, бомберы, дубленки, вязаные жилеты и свитеры, комбинезоны, клетчатые платья и юбки, костюмы и шарфы. Еще один лидирующий принт (наравне с клеткой) — цветочный. Среди гостей на показе бренда отметились Канье Уэст с Джулией Фокс и Фаррелл Уильямс с семьей.
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