Платформа, шлейф и золото: 10 главных тенденций грядущего сезона по итогам Недель моды

Вчера грандиозным и невозможно эмоциональным показом завершилась Неделя моды в Париже, а вместе с ней и весь fashion month. Без преувеличений он вошел в историю, так как впервые за долгое время большая часть шоу наконец снова прошла офлайн. Что ж, мы скучали. Поэтому пристально следили на протяжении месяца за модными домами, которые представляли коллекции сезона весна-лето 2022. Подводим итоги и резюмируем: грядущей весной носим платформу, шлейфы, бриджи и украшаем себя бахромой и золотом.