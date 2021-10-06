Платформа, шлейф и золото: 10 главных тенденций грядущего сезона по итогам Недель моды

Вчера грандиозным и невозможно эмоциональным показом завершилась Неделя моды в Париже, а вместе с ней и весь fashion month. Без преувеличений он вошел в историю, так как впервые за долгое время большая часть шоу наконец снова прошла офлайн. Что ж, мы скучали. Поэтому пристально следили на протяжении месяца за модными домами, которые представляли коллекции сезона весна-лето 2022. Подводим итоги и резюмируем: грядущей весной носим платформу, шлейфы, бриджи и украшаем себя бахромой и золотом.
Платформа
Выше, быстрее, сильнее! Не знаем на счет последних двух составляющих Олимпийского девиза, но вот первый призыв дизайнеры интерпретировали буквально. Бренды предлагают нам снова взгромоздиться на высокую платформу, а некоторые (например, Lanvin) еще и дополнили ее увесистым каблуком.
Бахрома
Этот декоративный элемент не сдает позиций — бахрома отметилась в коллекциях Dries van Noten, Proenza Schouler, Stella McCartney, Balmain, Chloé. Мы не против, ведь она напоминает о нашей любимой теме локального.
Ленты, шлейфы, подолы
«Я такая бегу, а волосы такие назад»: теперь не только волосы. В весенне-летних коллекциях дизайнеры предлагают вариации подолов, шлейфов и лент, которые сделают любую (даже повседневную) проходку эффектной. Делаем вывод: чтобы надеть вещь со шлейфом, повод не нужен!
Игра с формой
Добавлять объемные детали или вовсе выбирать вещи гипертрофированной формы можно и нужно. Ведь добро дали сами Loewe, Vivienne Westwood и Dries van Noten.
А-силуэт
Замучила ностальгия по 60-ым? В мудборде сплошь фотографии Твигги? Настало ваше время. Платья А-силуэта с завидной частотой появлялись на подиумах как Парижа, так и Милана. Воспринимаем как призыв к действию и стилизуем с помощью разной обуви.
Нулевые
Добавим конкретики: экстремально низкая посадка, большие пряжки на ремнях, торчащее белье и короткие топы или бра. На волне актуальности нулевых можно заняться кастомом и самостоятельно превратить рубашку или кардиган в вещь, вдохновленную образом Miu Miu. И да, похоже придется отправляться на поиски пресса.
Комбинезоны
От спортивных до вечерних. Дизайнеры показали массу вариантов, но наши фавориты у Saint Laurent и Stella McCartney.
Мини-юбки
О том, как мини-юбки снова стали актуальными и почему это произошло, мы уже рассказывали. Giambattista Valli, Dior, Versace, Fendi, Lanvin, Lacoste и Chanel доказывают это не словом, а делом. Однако в сезоне весна-лето 2022 юбки двинулись дальше, превратившись из мини, в ультра короткие и даже юбки-ремни (пример: Miu Miu). Мама теперь заругает.
Золото
Выбрать ли золото в качестве украшений, декора или оттенка вещей — решать вам. Бренды показали не только как носить золото, но и как его стилизовать. Мы за золотой тотал-лук — если уж наряжать, то до конца!
Бриджи
«Почему бы не вернуть миру бриджи?», — подумали Chanel, Isabel Marant, Tom Ford, Acne Studios и сделали это. Вещь спорная, но если сильно хочется. В качестве референса используем образы с показов.
Фото: архивы пресс-служб
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