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Платформа, шлейф и золото: 10 главных тенденций грядущего сезона по итогам Недель моды

Вчера грандиозным и невозможно эмоциональным показом завершилась Неделя моды в Париже, а вместе с ней и весь fashion month. Без преувеличений он вошел в историю, так как впервые за долгое время большая часть шоу наконец снова прошла офлайн. Что ж, мы скучали. Поэтому пристально следили на протяжении месяца за модными домами, которые представляли коллекции сезона весна-лето 2022. Подводим итоги и резюмируем: грядущей весной носим платформу, шлейфы, бриджи и украшаем себя бахромой и золотом.

Платформа

Acne Studios

Schiaparelli

Lanvin

Simone Rocha

Versace

Balenciaga

Выше, быстрее, сильнее! Не знаем на счет последних двух составляющих Олимпийского девиза, но вот первый призыв дизайнеры интерпретировали буквально. Бренды предлагают нам снова взгромоздиться на высокую платформу, а некоторые (например, Lanvin) еще и дополнили ее увесистым каблуком.

Бахрома

Dries van Noten

Proenza Schouler

Stella McCartney

Balmain

Chloé

Этот декоративный элемент не сдает позиций — бахрома отметилась в коллекциях Dries van Noten, Proenza Schouler, Stella McCartney, Balmain, Chloé. Мы не против, ведь она напоминает о нашей любимой теме локального.

Ленты, шлейфы, подолы

Prada

Loewe

Valentino

Burberry

Balmain

Ann Demeulemeester

«Я такая бегу, а волосы такие назад»: теперь не только волосы. В весенне-летних коллекциях дизайнеры предлагают вариации подолов, шлейфов и лент, которые сделают любую (даже повседневную) проходку эффектной. Делаем вывод: чтобы надеть вещь со шлейфом, повод не нужен!

Игра с формой

Loewe

Vivienne Westwood

Dries van Noten

Louis Vuitton

Comme des Garçons

Добавлять объемные детали или вовсе выбирать вещи гипертрофированной формы можно и нужно. Ведь добро дали сами Loewe, Vivienne Westwood и Dries van Noten.

А-силуэт

Dior

Valentino

Hermès

Prada

Emilio Pucci

Замучила ностальгия по 60-ым? В мудборде сплошь фотографии Твигги? Настало ваше время. Платья А-силуэта с завидной частотой появлялись на подиумах как Парижа, так и Милана. Воспринимаем как призыв к действию и стилизуем с помощью разной обуви.

Нулевые

Versace х Fendi

Chanel

Dolce & Gabbana

Balmain

Miu Miu

Добавим конкретики: экстремально низкая посадка, большие пряжки на ремнях, торчащее белье и короткие топы или бра. На волне актуальности нулевых можно заняться кастомом и самостоятельно превратить рубашку или кардиган в вещь, вдохновленную образом Miu Miu. И да, похоже придется отправляться на поиски пресса.

Комбинезоны

Saint Laurent

Isabel Marant

Stella McCartney

Chanel

Saint Laurent

От спортивных до вечерних. Дизайнеры показали массу вариантов, но наши фавориты у Saint Laurent и Stella McCartney.

Мини-юбки

Miu Miu

Giambattista Valli

Dior

Versace x Fendi

Lanvin

Fendi

Lacoste

Chanel

О том, как мини-юбки снова стали актуальными и почему это произошло, мы уже рассказывали. Giambattista Valli, Dior, Versace, Fendi, Lanvin, Lacoste и Chanel доказывают это не словом, а делом. Однако в сезоне весна-лето 2022 юбки двинулись дальше, превратившись из мини, в ультра короткие и даже юбки-ремни (пример: Miu Miu). Мама теперь заругает.

Золото

Tom Ford

Chanel

Versace x Fendi

Loewe

Balmain

Выбрать ли золото в качестве украшений, декора или оттенка вещей — решать вам. Бренды показали не только как носить золото, но и как его стилизовать. Мы за золотой тотал-лук — если уж наряжать, то до конца!

Бриджи

Chanel

Isabel Marant

Tom Ford

Acne Studios

«Почему бы не вернуть миру бриджи?», — подумали Chanel, Isabel Marant, Tom Ford, Acne Studios и сделали это. Вещь спорная, но если сильно хочется. В качестве референса используем образы с показов.

Фото: архивы пресс-служб

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