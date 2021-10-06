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Герои

46 брендов приняли участие в шоу в честь дизайнера Альбера Эльбаза, который скончался в этом году

Dries Van Noten

Balenciaga

Lanvin

Balmain

Jean Paul Gaultier

Versace

Saint Laurent

В апреле этого года ушел из жизни дизайнер, экс-креативный директор Lanvin, а также создатель собственного бренда AZ Factory Альбер Эльбаз. Его кончина потрясла мир моды. Десятки дизайнеров решили отдать дань уважения своему коллеге — создать трибьюты Эльбазу. Показ в честь него вчера закрыл Неделю моды в Париже и завершил весь fashion month.

AZ Factory

Valentino

Dior

Viktor & Rolf

Ralph Lauren

Vetements

Schiaparelli

В шоу под названием Love Brings Love приняли участие 46 модных домов, среди которых были Dries Van Noten, Dior, Balenciaga, Valentino, Balmain, Gucci, Saint Laurent, Versace, Loewe, Burberry, Fendi, Bottega Veneta, Chloé, Off-White, Raf Simons, Schiaparelli. Креативный директор каждого бренда представил свою интерпретацию творчества Альбера Эльбаза с использованием визуальных кодов и стилевых приемов, характерных для дизайнера. Команда AZ Factory также продемонстрировала коллекцию-трибьют. В финале шоу на подиум вышла супермодель Амбер Валетта в образе самого Альбера Эльбаза.

Фото: архив пресс-службы

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