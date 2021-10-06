46 брендов приняли участие в шоу в честь дизайнера Альбера Эльбаза, который скончался в этом году

В шоу под названием Love Brings Love приняли участие 46 модных домов, среди которых были Dries Van Noten, Dior, Balenciaga, Valentino, Balmain, Gucci, Saint Laurent, Versace, Loewe, Burberry, Fendi, Bottega Veneta, Chloé, Off-White, Raf Simons, Schiaparelli. Креативный директор каждого бренда представил свою интерпретацию творчества Альбера Эльбаза с использованием визуальных кодов и стилевых приемов, характерных для дизайнера. Команда AZ Factory также продемонстрировала коллекцию-трибьют. В финале шоу на подиум вышла супермодель Амбер Валетта в образе самого Альбера Эльбаза.