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Вещи

Апсайкл, вязание и ручной труд: за что мы любим локальные марки?

Байеры магазина российских дизайнеров 8store объясняют, чем хороши локальные марки, почему стоит покупать вещи из их коллекций и коллабораций. А также делятся экспертным мнением — проводят экскурс по главным тенденциям сезона. Спойлер: верховодят платья снежинки, апсайкл и вязаные сумки.

Мегатренд

Апсайкл

В 8 Store на Казанской, 8 открылся корнер радикальной марки Polyhedron Studio. Ее кредо — апсайкл и ручной труд в единственном экземпляре.

Новый бренд

Lyos

Лаконичные и пластичные вещи белорусского бренда Lyos созданы из локального органического льна.

Коллекция сезона

M_U_R

Праздник к нам приходит!

Коллаборация сезона

Gaer x FFС

Микробренд на микробренд — яркие сумки Gaer носим с шелковыми платками созвучной палитры.

Тенденция

Вязание

Фото: архив пресс-службы

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Материал из номера:
Сентябрь

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