Апсайкл, вязание и ручной труд: за что мы любим локальные марки?

Байеры магазина российских дизайнеров 8store объясняют, чем хороши локальные марки, почему стоит покупать вещи из их коллекций и коллабораций. А также делятся экспертным мнением — проводят экскурс по главным тенденциям сезона. Спойлер: верховодят платья снежинки, апсайкл и вязаные сумки.
Мегатренд
Апсайкл
В 8 Store на Казанской, 8 открылся корнер радикальной марки Polyhedron Studio. Ее кредо — апсайкл и ручной труд в единственном экземпляре.
Новый бренд
Lyos
Лаконичные и пластичные вещи белорусского бренда Lyos созданы из локального органического льна.
Коллекция сезона
Праздник к нам приходит!
Коллаборация сезона
Gaer x FFС
Микробренд на микробренд — яркие сумки Gaer носим с шелковыми платками созвучной палитры.
Тенденция
Вязание
Фото: архив пресс-службы
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