Апсайкл, вязание и ручной труд: за что мы любим локальные марки?

Байеры магазина российских дизайнеров 8store объясняют, чем хороши локальные марки, почему стоит покупать вещи из их коллекций и коллабораций. А также делятся экспертным мнением — проводят экскурс по главным тенденциям сезона. Спойлер: верховодят платья снежинки, апсайкл и вязаные сумки.