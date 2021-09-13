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8store открывают новый корнер локальной марки — теперь в шоу-руме представлены петербуржцы POLYHEDRON

Магазин российских дизайнеров продолжает работать с локальными марками. Так в ближайшую субботу, 18 сентября, 8store открывают корнер POLYHEDRON — марки дизайнера Веры Петряевой. В основе проекта работа с винтажными тканями, элементами уже созданной одежды, соединение частей вещей ручным швом и вязкой. POLYHEDRON представлены офлайн в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Монреале и Москве, а теперь и в Петербурге.

На открытии корнера марка представит коллекции Red Water и Pale Fire, созданные в коллаборации с художником Ильей Смирновым, линейку предметов для интерьера Marina, а также арт-инсталляции.

18 сентября, 19:00

8store, ул. Казанская, 8-10

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