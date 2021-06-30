Платье-«снежинка» и сумочка из нитки «травка»: марка M_U_R выпустила новую коллекцию

«Это­ был сложный­ год у всех, ­и коллекция долго не могла найти себя и воплотиться. ­В ней нашли отражение наши личные переживания, и мировая пандемия, но итог получился очень праздничным, местами нежным и даже с иронией. Так появились вечерние платья цвета пудры из винтажной ткани, выпущенной еще в СССР, с вечерними перчатками выше локтя, но вязанными из мохера. Платья, вязанные вручную из смешной нитки «травка», из которой раньше делали модные неоновые свитера, такие желанные в нашем детстве. Появились и вязаные мохнатые сумочки и шарф жабо, как с картинок с красивыми дамами из 1920-х годов. Есть платье, которое мы назвали «полплатья», так как это только левая или правая часть от платья «принцессы», которое можно носить по-новому с брюками или на белье. Есть платье из черного шелка ручной работы из Узбекистана, ярусами обрамленное бахромой, вязанной из нитки, и похожее на платье-«снежинку», которое было практически у всех девочек в детстве на Новый год».­