«Голое» платье как у Кэрри Брэдшоу! Svoya показали новую версию легендарного образа из «Секса в большом городе»

Заодно Svoya поразмышляли о том, как бы выглядела героиня Сары Джессики Паркер сейчас. Кэрри 2021 года — во времена тренда на ответственное потребление и дейтинг-сервисов — ходит на свидания с психотерапевтом, пьет кофе без кофеина и вместо новых туфель от Manolo Blahnik выбирает винтажные. Съемки проходили на улицах, в заведениях и секонд-хендах Петербурга, фотографии сделаны на старую цифровую мыльницу.

Фото: Василий Грецки