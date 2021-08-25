«Голое» платье как у Кэрри Брэдшоу! Svoya показали новую версию легендарного образа из «Секса в большом городе»

Петербуржцы Svoya, как и мы, ждут выхода продолжения сериала «Секс в большом городе», которое получило название «And Just Like That…». Чтобы скрасить нетерпение, создатели марки выпустили свою версию хрестоматийного «голого» платья Кэрри Брэдшоу. Шелковое мини и почти незаметные лямки дополнены новыми оригинальными деталями, например, глубоким вырезом на груди.
Заодно Svoya поразмышляли о том, как бы выглядела героиня Сары Джессики Паркер сейчас. Кэрри 2021 года — во времена тренда на ответственное потребление и дейтинг-сервисов — ходит на свидания с психотерапевтом, пьет кофе без кофеина и вместо новых туфель от Manolo Blahnik выбирает винтажные. Съемки проходили на улицах, в заведениях и секонд-хендах Петербурга, фотографии сделаны на старую цифровую мыльницу.
Фото: Василий Грецки
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