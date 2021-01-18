Новые подруги Брэдшоу: в продолжении «Секса в большом городе» Саманту Джонс заменят две новые героини

Как пишет Daily Mail, Кэрри, Миранде и Шарлотте составят компанию «сильная, влиятельная афроамериканка» и девушка азиатского происхождения. При помощи новых героинь продюсеры сериала хотят сделать его «таким же расово разнообразным и красочным, как сам Нью-Йорк», а также привлечь к шоу внимание новых зрителей.

«Смешно, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, показывали исключительно глазами белых женщин», — отметил собеседник издания.

К своим ролям в продолжении культового сериала вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Шарлотта Йорк) и Кристин Дэвис (Миранда Хоббс). Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты Джонс, участвовать в проекте не будет. Паркер, Никсон и Дэвис также выступят исполнительными продюсерами вместе с Майклом Патриком Кингом.

К съемкам десяти получасовых серий сериала, продолжение которого получило название «And Just Like That…» («И вот так… История продолжается»), приступят в конце весны — традиционно в декорациях Нью-Йорка.