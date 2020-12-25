Мария Абашова, Ирина Оганова и Лидия Метельская рассуждают о петербургском шике и самореализации, как новой моде

писатель @oganova555

«Одеваться как петербуржцы, значит, иметь много верхней одежды! Здешний особенный стиль — это не миф. Мы очень замкнуты, тяжелее идем на контакт, ковыряемся в себе. Город мистический, мы как северная рябина. Я очень четко чувствую разницу между нами и жителями других городов».