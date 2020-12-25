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  • Best Dressed в Петербурге 2020

Мария Абашова, Ирина Оганова и Лидия Метельская рассуждают о петербургском шике и самореализации, как новой моде

Можно вечно смотреть на огонь, воду и слушать героинь проекта Best Dressed. У примы-балерины Марии Абашовой узнали, что петербуржцы — лучшие в сочетаниях несочетаемого, у писателя Ирины Огановой о признаках питербургского шика, а у основательницы Meowshka vintage Лидии Метельской о том, в каких странах брать винтаж (записываем на будущее!), стоит ли торговаться с продавцами и за какими брендами охотиться.

  • Мария Абашова

 

Мария Абашова

прима-балерина театра Эйфмана @abashova_maria

Тот случай, когда на Марии даже мешок из-под картошки выглядит как кутюр. Завидуем молча!

  • Ирина Оганова

 

Ирина Оганова

писатель @oganova555

«Одеваться как петербуржцы, значит, иметь много верхней одежды! Здешний особенный стиль — это не миф. Мы очень замкнуты, тяжелее идем на контакт, ковыряемся в себе. Город мистический, мы как северная рябина. Я очень четко чувствую разницу между нами и жителями других городов».

  • Наталья, Лида и Игорь Метельские, Даниил и Владимир Ревенковы

 

Наталья, Лида и Игорь Метельские, Даниил и Владимир Ревенковы

 

Одна из самых стильных семей города, которая даже в кэжуале выглядит как в кутюре.

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