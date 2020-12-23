«Вкладываться стоит не в одежду, а в произведения искусства»: дизайнеры и коллекционеры винтажа о петербургских художниках, дивах и Моргенштерне

Время учиться у лучших, а именно — у лауреатов премии Best Dressed в Петербурге 2020. Алина Есенина подбирает головные уборы Джо Байден и Моргенштерну и рассказывает об импульсивных покупках, Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева показывают винтажные жемчужины своей коллекции (например, очень петербургскую шапку «Гоголь» и платья ленинградской генеральши), а Елена Боброва на своем примере учит, как образами создавать праздник для себя и всех окружающих.