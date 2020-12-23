«Вкладываться стоит не в одежду, а в произведения искусства»: дизайнеры и коллекционеры винтажа о петербургских художниках, дивах и Моргенштерне

Время учиться у лучших, а именно — у лауреатов премии Best Dressed в Петербурге 2020. Алина Есенина подбирает головные уборы Джо Байден и Моргенштерну и рассказывает об импульсивных покупках, Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева показывают винтажные жемчужины своей коллекции (например, очень петербургскую шапку «Гоголь» и платья ленинградской генеральши), а Елена Боброва на своем примере учит, как образами создавать праздник для себя и всех окружающих.
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Алина Есенина
Алина Есенина
дизайнер @a_lina_esenina
«Свежее визуальное впечатление — фильм Филиппа Гранрийе “Наперекор ночи”. У меня был оргазм глаза! Максимальным фэшном считаю серию “Содом 21 века” художников Дарьи Епишевой и Ивана Борисова: на мой взгляд, вкладываться стоит не в одежду, а в произведения искусства. Например, в Arts Square Gallery уникальная коллекция русской живописи, а сотрудники всегда подскажут, что через пару лет вырастет в цене».
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Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева
Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева
владельцы магазина-салона винтажной одежды OFF @off_vintage
«Идеальная домашняя вечеринка — это когда приходят гости, и наши дети закатывают домашний концерт, их невозможно остановить, они, как в шоу талантов, демонстрируют все, на что способны, долго и упорно, до тех пор, пока гости не спасаются бегством».
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Елена Боброва
Елена Боброва
видеограф @bobrdobr.e
Наша маркиза Казати, Пегги Гуггенхайм и Зинаида Гиппиус — пока Елену прекрасную не потребовала себе Венеция в качестве гуманитарной помощи, любуемся ее красотой и великим даром носить шляпы и пелерины (на голое тело, разумеется!).
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