В инстаграм-магазин Komistorre01 художницы Оксаны Пономаревой отправляются за ее лаконичным стилем «как в украинском Воге» — муза тенденции Rewearing отменила сезоны и сделала идею ресейла модной среди буржуазии. Так и запишите: теперь носить вещи из прошлых коллекций — повод для гордости.
Как художница Оксана Пономарева сделала идею перепродажи вещей модной среди буржуазии
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На Оксане: платье The Row, брюки Balenciaga, обувь #oldceline — собственность героини, колье Messika (Mercury)
Ваш @komisstore01 изменил правила перепродажи брендовых вещей: это больше не безымянный магазин, куда под покровом ночи фэшиониста несут свои вещи «на реализацию», а первый именной ресейл-аккаунт, в который обращаются конкретно за вашим стилем.
Да, я даже называю его «мой концепт-стор»! И в нем не только мои личные вещи, но и подборка от близких подруг. Но все проходит мою модерацию — я отсеиваю более тридцати процентов, остается то, что отражает мой стиль или может стать ключевой деталью в образе. Мне хочется, чтобы на страницу магазина заходили с конкретным визуальным запросом.
Вы же придумали его не для того, чтобы заработать?
Нет! Более того, у меня все значительно дешевле, чем на других ресейл-платформах. Разве что на «горячие пирожки» вроде редких вещей или тех, что до сих пор продаются в бутиках без скидок, может быть цена повыше. От чужих продаж я беру пятнадцать процентов. Мой муж считает, что я что-то неправильно делаю — какой же, говорит, это бизнес, если практически новые предметы распродаются за треть цены. Но я не верю в то, что одежда или украшения могут быть инвестицией. У меня нет вещей, которые представляли бы коллекционный интерес, могли бы попасть на аукцион и расти в стоимости. Поэтому я считаю так: не носишь вещь два три сезона — дари или продавай. Для меня и в этом, в частности, заключается идея осознанного потребления. Вещи не должны лежать, они должны служить человеку. Я и сама больше не делаю спонтанных покупок, могу за сезон вообще обновить только одну футболку, но это будет футболка The Row. Парадокс в том, что с вдумчивым подходом я стала тратить больше, чем когда покупала все подряд у разных брендов понемногу каждый сезон.
Что же попадает на ваш ресейл?
Во-первых, то, что не хочет носить моя дочь, а она не хочет многое. У нее и ее сверстников вообще нет пиетета перед брендами. Мне в ее годы нужно было и то, и это, а они вообще в другой парадигме живут. Во-вторых, дорогие вещи: я — мать-тиран и не балую детей, в их возрасте предметы роскоши ни к чему.
Есть что-то, с чем вы ни за что не расстанетесь?
Нет! Раньше у меня был пунктик на #oldceline. Когда Фиби Файло объявила о своем уходе из Celine, я многое искала на ресейлах. С иностранных сайтов, кстати, не покупаю — оформление сложное и продавцы недоверчивые. Почти все нашла в России. Теперь есть ощущение, что я переросла этот стиль, мне он кажется тяжелым для носки, слишком узнаваемым. Вот The Row могу приобрести хоть десятилетней давности: никто никогда не догадается, что это не последний сезон. Этот бренд — пример вдумчивого подхода к консьюмеризму, при всей классичности он остается суперактуальным. Собственно, потому, что сам формирует тренды: почти все, что сейчас в топе, — это чуть переосмысленный дизайн The Row пятилетней давности.
На профильных сайтах о моде вовсю обсуждают идею rewearing — в этом году на красные дорожки фестивалей, в каком формате они бы ни проходили, звезды выбрали либо винтажные (зачастую кутюрные) платья, либо луки, которые уже выгуливали на red carpet. По-моему, ваш стиль можно было бы назвать квинтэссенцией rewearing.
Да! И меня, если честно, удивляет, что этому уделяют столько внимания. Я убеждена: кутюр обязательно нужно вытаскивать из шкафов и носить — на эти платья потрачено столько времени и труда не для того, чтобы их надели один раз. Я всерьез думаю сейчас перешить несколько платьев в пол от Valentino, чуть изменить рукав и укоротить до коктейльных — так что это не просто rewearing, но еще и апсайкл! (Смеется.) Не буду скрывать, еще несколько лет назад я ходила на показы сезонного шоу ЦУМа в вещах такой новизны, что их еще и в продаже не было. Но все очень изменилось. И я не вижу проблемы в том, чтобы выйти на серьезное мероприятие с дресс-кодом в чем-то «ношеном». Может, у меня больше нет никакой неуверенности в себе. Когда ты приходишь к самодостаточности, то вообще перестаешь думать об одежде иначе, чем о функции. Мне кажется, очень элегантно быть не в чем-то новом, а в чем-то оригинальном: например, появиться в кимоно и с вязаной сумочкой.
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Жакет Balenciaga — собственность героини, колье Bvlgari
А в винтажном?
Обожаю винтажные рынки! Могу по парижскому ходить три дня, обязательно что-то куплю и не буду носить. А потом подарю кому-нибудь.
В Тоскане, где мы живем летом, по воскресеньям устраивают барахолки, на которые со всех концов страны привозят ремесленные изделия, бренды тоже попадаются. Но меня интересуют вышивки, лен, муслин — я себе весь итальянский гардероб там покупаю, и он классный!
Вы, кстати, не думали стать стилистом?
Это так сложно! Я очень привередливая. Однажды меня попросили стилизовать съемку, но я нигде не нашла луков, которые бы меня устроили, и в итоге принесла все свое. Я строго следую стилю, который чувствую.
Неужели не приходят подруги: «Оксана, помоги с гардеробом!»?
Мне пишут запросы в директ, и иногда я выступаю как персональный стилист, но не афиширую это. К тому же всем хочется, чтобы окружающие не догадывались, что им со стилем кто-то помог. Научить этому невозможно, это своеобразный талант: видеть и понимать, как сочетаются фактуры, цвета и пропорции.
Давайте сделаем людям хорошо: что должно быть основой основ гардероба?
Костюмы! У меня они сдержанных оттенков, я их называю «интерьерными», в такие цвета обычно стены красят, чтобы не раздражали. (Смеется.) Глубокий синий, бежевый, винный, черный, серый — все это идеальные варианты. Затем свитера простого кроя, так сказать, «без перламутровых пуговиц». Джинсы и платья. Я не люблю узкую одежду, могу спокойно носить L, ХL — на маркировки я вообще не смотрю, ориентируюсь только на то, как вещь сидит. Но я заметила, что многие дико привязаны к системе размеров, я знаю девушек, которые при 42-м размере ни за что не купят одежду, где написано 44
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Майка The Row, джинсы Citizens Of Humanity — собственность героини, кулон TOUS
Психологический момент?
Да, неуверенность в себе, желание соответствовать некому стандарту. Со мной раньше тоже такое было. Я заказывала #oldceline — сразу после показа марки выбирала луки в бутике — и всегда отмечала: «Исключительно 34-й». Отказ от точных размеров, на мой взгляд, один из больших сдвигов, которые происходят в моде. Как и отказ от высоких каблуков, например. Гардероб стремится к универсальности и комфорту. Это он существует для меня, а не я для него. Комфорт перестал выглядеть как бабушка-фэшн и ортопедические стельки — теперь даже ультрамодные бренды, в первую очередь, должны быть удобными.
Что же непременно нужно купить из нового сезона?
Если очень надо, то большую удобную сумку, пальто-оверсайз подходящего именно вам силуэта и прямые или широкие кожаные брюки, чтобы носить их с кедами и лоферами. Все точно наденут пуховики-вафли как у Bottega Veneta и Jil Sander, такие стеганные крупными квадратами. А я — нет! Буду донашивать свои старые вещи.
Что, по-вашему, табу в одежде?
Заметные логотипы!
На кого из локальных дизайнеров стоит обратить внимание?
Мне очень нравится, что местные марки развиваются. Но пока страдает качество: мне присылают много, но я могу рекомендовать от силы пять процентов. Мой любимый русский бренд — Bazilika: простые кашемировые свитера, трикотажные платья, шелковые сорочки, пальто. Kalmanovich — беспроигрышный вечерний вариант на классную тусовку. Azi Land — балетки ручной работы и изящная домашняя одежда. Из петербургских брендов люблю Homies, они делают великолепные домашние тапочки из перчаточной кожи, и Artskill Store, который специализируется на качественных несессерах и боксах для хранения правильной для меня эстетики.
Кстати, а понимание этой эстетики как к вам пришло?
Я так вижу с детства. Сколько себя помню, все время шила что-то по своим эскизам у нашей соседки, маминой подруги. Лет до двадцати почти весь мой гардероб состоял из хендмейд-вещей. И эти приемы я узнаю сейчас у Jaсquemus — весь этот трикотаж, тесемочки, переплетения на спине — это прямо то, что я носила.
Что-то сохранилось? Это же настоящий slow fashion!
Надо спросить у мамы! С учетом того, что у меня не изменились ни фигура, ни вес — это может быть интересный эксперимент.
Собственный бренд запустить не планируете?
Нет, все и так слишком перенасыщено вещами. Для меня самое важное — качество. А сделать вещь доступной по цене у меня не получится: стоимость ткани, зарплата хорошего конструктора, цена производства. Я считала: хорошие брюки будут стоить тысяч пятьдесят, за эти деньги русский человек пойдет покупать Celine или Gucci, а не русского ремесленника. Пока у нас все еще нет этой гордости за локальное и понимания ценности, как у скандинавов, например. Так что я эту идею забросила, может, как-нибудь потом. Меня пугает локальный мусорный поток плохо сшитых худи с шортиками разных цветов. Мне кажется, это надо останавливать на государственном уровне. Отдельный вопрос, кто это покупает и зачем? Неужели не хватает масс-маркета? Меня эта тенденция коробит.
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Плащ Bottega Veneta — собственность героини, колье Bvlgari
Любовь к лаконичности экстраполируется дальше вашего гардероба?
Кстати, нет! Мой дом — это бархаты на шелках, гравировки, китайская роспись и коллекция керамики — от Древнего Китая до современных скульптур. Может, некоторая компенсация. Зато я придерживаюсь минимализма в еде — для меня в блюде не может быть больше трех ингредиентов.
С мужем вы являете минималистичную пару?
Нет, он как раз любит клеточку, полосочку, яркое. Мужскую коллекцию The Row он счел крайне скучной и мрачной, как униформа. Главное, что ему нравится все, что на мне, — я не слышала ни одного комментария из серии: «Что ты надела?!» Единственное, бывает горестный вздох: «Это твоя сто пятьдесят восьмая сумка?» Нет! Потому что теперь я отправляю их на ресейл!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Абдул Аартуев
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