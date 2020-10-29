Как художница Оксана Пономарева сделала идею перепродажи вещей модной среди буржуазии

Ваш @komisstore01 изменил правила перепродажи брендовых вещей: это больше не безымянный магазин, куда под покровом ночи фэшиониста несут свои вещи «на реализацию», а первый именной ресейл-аккаунт, в который обращаются конкретно за вашим стилем.

Да, я даже называю его «мой концепт-стор»! И в нем не только мои личные вещи, но и подборка от близких подруг. Но все проходит мою модерацию — я отсеиваю более тридцати процентов, остается то, что отражает мой стиль или может стать ключевой деталью в образе. Мне хочется, чтобы на страницу магазина заходили с конкретным визуальным запросом.

Вы же придумали его не для того, чтобы заработать?

Нет! Более того, у меня все значительно дешевле, чем на других ресейл-платформах. Разве что на «горячие пирожки» вроде редких вещей или тех, что до сих пор продаются в бутиках без скидок, может быть цена повыше. От чужих продаж я беру пятнадцать процентов. Мой муж считает, что я что-то неправильно делаю — какой же, говорит, это бизнес, если практически новые предметы распродаются за треть цены. Но я не верю в то, что одежда или украшения могут быть инвестицией. У меня нет вещей, которые представляли бы коллекционный интерес, могли бы попасть на аукцион и расти в стоимости. Поэтому я считаю так: не носишь вещь два три сезона — дари или продавай. Для меня и в этом, в частности, заключается идея осознанного потребления. Вещи не должны лежать, они должны служить человеку. Я и сама больше не делаю спонтанных покупок, могу за сезон вообще обновить только одну футболку, но это будет футболка The Row. Парадокс в том, что с вдумчивым подходом я стала тратить больше, чем когда покупала все подряд у разных брендов понемногу каждый сезон.

Что же попадает на ваш ресейл?

Во-первых, то, что не хочет носить моя дочь, а она не хочет многое. У нее и ее сверстников вообще нет пиетета перед брендами. Мне в ее годы нужно было и то, и это, а они вообще в другой парадигме живут. Во-вторых, дорогие вещи: я — мать-тиран и не балую детей, в их возрасте предметы роскоши ни к чему.