Покупка недели (да и всей жизни): максимально петербургский дождевик от KIRILL KARAVAEV

«Ну не будет же он 300 лет лить…», — Петр I явно не подозревал, что 6 мая 2021 года в Петербурге выпадет треть месячной нормы осадков. Мы об этом знаем, но грустить не видим смысла, поэтому предлагаем поиронизировать на превратностями судьбы петербуржца. Идеальная вещь для этого и для защиты от дождя — дождевик от KIRILL KARAVAEV.
Дождевик создан из материала Oxford 210, который гарантирует все 99% защиты от влаги, плюс — водоотталкивающая пропитка мощнее обычной в три раза. Кроме того, плащ спасет и от ветра. Застегивает он на кнопки, а силуэт оверсайз позволит надеть под него хоть худи, хоть два худи. Принт выполнен из бархатного материала флок, который смотрится объемно и обещает не испортиться.
Максимально петербургская и совершенно агендерная вещь обойдется в символические 2 190 рублей. Заказать дождевик можно на сайте KIRILL KARAVAEV. А если он не приглянулся, советуем изучить нашу подборку непромокаемых и непродуваемых вещей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.