Покупка недели (да и всей жизни): максимально петербургский дождевик от KIRILL KARAVAEV

Дождевик создан из материала Oxford 210, который гарантирует все 99% защиты от влаги, плюс — водоотталкивающая пропитка мощнее обычной в три раза. Кроме того, плащ спасет и от ветра. Застегивает он на кнопки, а силуэт оверсайз позволит надеть под него хоть худи, хоть два худи. Принт выполнен из бархатного материала флок, который смотрится объемно и обещает не испортиться.