«Санкт-Петербург: зальет дождями. Синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять центральная часть циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами «Фюрхтеготт» (Fürchtegott). Его стараниями ожидается облачная погода, пройдут дожди, временами сильные. По расчетам за сутки может выпасть 9-14 миллиметров осадков, что составляет около трети от месячной нормы мая», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу Леуса, температура воздуха в течение дня составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, во второй половине дня давление начнет расти.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 7 мая, облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В ночное время суток +3…+5, днем +8…+10 градусов. В субботу, 8 мая, также облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами небольшой. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Напомним, ранее Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге вновь будет тепло и солнечно. Ждать осталось недолго — уже со следующей недели столбики термометров уверенно поползут вверх.