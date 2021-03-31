35 непромокаемых и непродуваемых вещей для прогулки по дождливому Петербургу

Передвигаться по городу перебежками в дождь совсем необязательно, лучше облачиться в непромокаемую парку, затянуть капюшон худи и обуть резиновые сапоги. Так как погода ведет себя в соответсвии со стереотипами о Петербурге, собрали вещи, которые помогут не промокнуть и не продрогнуть.
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Парка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 222 000 руб.
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Плащ со складным капюшоном Loro Piana, Babochka, Невский пр., 153, 272 500 руб.
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Дождевик-трансформер KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 590 руб.
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Куртка House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 18 000 руб.
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Анорак SHU, Литейный пр., 61, 6 490 руб.
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Парка Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 153, 77 630 руб.
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Штормовая куртка KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 18 990 руб.
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Пончо SHU, Литейный пр., 61, 10 990 руб.
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Плащ и панама Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 990 руб.
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Мужская куртка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 17 990 руб.
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Плащ Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 27 990 руб.
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Мужской плащ Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 31 990 руб.
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Утепленная рубашка SHU, Литейный пр., 61, 6 990 руб.
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Парка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А
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Куртка Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 108 500 руб.
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Куртка-бомбер COS, купить онлайн, 8 990 руб.
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Жилет Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А
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Куртка Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 25 990 руб.
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Мужская куртка Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 25 990 руб.
Плащи, парки, дождевики, куртки — выбирать можно не один день, но не медлите — в Петербурге солнце может выглянуть внезапно, и не успеете поносить классный дождевик.
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Резиновые сапоги Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 995 руб.
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Резиновые сапоги Aigle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 4 220 руб.
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Резиновые сапоги Crocs, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 900 руб.
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Мужские резиновые сапоги Hunter, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 250 руб.
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Резиновые сапоги Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 200 руб.
Серотонин (гормон хорошего настроения) вполне способны заменить яркие резиновые сапоги. Например, как у Stella McCartney или Crocs, а вот Burberry вполне сойдут за классическую обувь.
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Худе Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 48 400 руб.
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Толстовка SHU, Литейный пр., 61, 4 990 руб.
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Лонгслив SHU, Литейный пр., 61, 2 490 руб.
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Капюшон Куртка House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 3 500 руб.
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Свитшот Givenchy, Babochka, Невский пр., 153, 57 100 руб.
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Худе Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 550 руб.
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Худе Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 550 руб.
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Худе Svoya, 8store, ул. Казанская, 8-10, купить онлайн, 9 899 руб.
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Вдолазка & Other Stories, купить онлайн, 2 490 руб.
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Толстовка Incity, «Электра», Московский пр., 137, «Южный полюс», ул. Пражская, 48/50
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Джоггеры Incity, «Электра», Московский пр., 137, «Южный полюс», ул. Пражская, 48/50
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Вязаный жакет COS, купить онлайн, 9 990 руб.
Если мама по-прежнему говорит вам: «Смотри, чтобы не продуло», покажите ей нашу подборку всего плисового, уютного и с капюшоном, а также попробуйте многослойность — свитшот плюс водолазка или лонгслив под худи.
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