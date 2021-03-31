35 непромокаемых и непродуваемых вещей для прогулки по дождливому Петербургу

Передвигаться по городу перебежками в дождь совсем необязательно, лучше облачиться в непромокаемую парку, затянуть капюшон худи и обуть резиновые сапоги. Так как погода ведет себя в соответсвии со стереотипами о Петербурге, собрали вещи, которые помогут не промокнуть и не продрогнуть.